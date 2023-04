Un Altro Domani Anticipazioni 13 aprile 2023: Victor in carcere!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 13 aprile 2023. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: Victor accetta di costituirsi mantenendo il segreto di Ventura a patto che questi si impegni a farlo uscire quanto prima. La notizia sconvolge la comunità. L'arresto è un evento e tiene sulla corda i veri cospiratori, soprattutto perché la Guardia Coloniale potrebbe ricorrere a metodi di tortura per ottenere nomi e scoprire relazioni.

Anticipazioni Un Altro Domani: Victor pronto a fuggire aiutato da Kiros

E' tutto pronto per la fuga di Victor, Kiros si è procurato il necessario e ha organizzato così da evitare la temibile Guardia Coloniale: cartine, itinerari e documenti falsi. Riuscirà nell'impresa? Nel frattempo nel presente la tensione è al massimo: Julia ha un incontro con la titolare di un importante showroom ma teme che Sergio, come sempre, sia pronto a sabotare ogni sua iniziativa.

Anticipazioni Un Altro Domani: Victor fa un passo indietro

Tirso e Olga da giorni combattono con Mario, i due infatti sperano che l'uomo si convinca a non denunciare Erik per quanto accaduto al suo amato giradischi. Alla fine i tre trovano finalmente un accordo ma a Erik, toccherà accettarne i termini e stare alle regole del testardo Mario. In Guinea, è tutto pronto per la fuga di Victor. Carmen e Ines si recano nella capanna per salutarlo, ma Victor scopre alcuni segni sui polsi di sua madre che lo fanno tentennare: il ragazzo capisce di non poterla lasciare nelle mani di Ventura.

Victor deciso a non lasciare sua madre sola nella mani del padre, accetta di costituirsi e anche di mantenere il segreto di Ventura ma a patto che questi si impegni a farlo uscire di galera quanto prima. La notizia intanto, trapela lasciando la Colonia sconvolta. L'arresto è un evento che tiene sulla corda i veri cospiratori, soprattutto perché la Guardia Coloniale potrebbe ricorrere a metodi di tortura per ottenere nomi e scoprire relazioni!

