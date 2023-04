Beautiful Anticipazioni 13 aprile 2023: Ridge e Grace sono senza pietà. Ecco cosa sta succedendo

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 13 aprile 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Ridge attaccherà Deacon mentre Grace minaccerà Carter, dopo averlo visto baciare Paris.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 13 aprile 2023 alle ore 13.45 su Canale5, Ridge e Grace saranno spietati. Nell'episodio della Soap vedremo il Forrester affrontare faccia a faccia Deacon, per ribadirgli di stare lontano da Brooke mentre la madre di Paris intimerà a Carter di farsi immediatamente da parte con la figlia e di lasciare che la ragazza ritorni con Zende. Grace rincarerà la dose minacciando il Walton di raccontare ai Forrester tutto quello che ha combinato e di farlo cacciare, una volta per tutte, dall'azienda. Intanto Thomas comincerà a raccontare a Steffy quanto rivelato da Douglas.

Anticipazioni Beautiful: Ridge affronta Deacon

Hope ha ottenuto quello che voleva o meglio si illude di essere riuscita a mettere Brooke in salvo. La ragazza è certa che Deacon non dica nulla a nessuno riguardo al bacio ma non sa che Douglas ha deciso di confidare questa strana situazione a suo padre. Brooke è ancora comunque molto preoccupata che suo marito possa lasciarla e fa molto bene ad avere timore che le cose possano sfuggirle di mano. Ridge ha cercato in ogni modo di rassicurarla ma non è al corrente della verità. Il Forrester ignora che dietro al malessere della moglie non ci sia solo la serata alcolica ma un vero e proprio tradimento. Per questa ragione, spronato a riportare la serenità della sua famiglia, deciderà di affrontare lo Sharpe di nuovo, faccia a faccia e stavolta da solo. Il suo intento sarà quello di ribadire, una volta per tutte, al suo nemico, di non presentarsi mai più a casa sua e davanti alla Logan, in modo tale che non ne sia più turbata e che le cose si sistemino una volta per tutte.

Beautiful Anticipazioni: Grace minaccia Carter

Ridge raggiungerà Deacon a Il Giardino e comincerà a urlargli contro, dicendogli di farsi da parte e di non presentarsi mai più davanti a lui e a Brooke. Lo scontro tra i due sarà serratissimo e lo Sharpe non riuscirà a nascondere di essere piuttosto infastidito da questa aggressione. Il barista potrebbe da un momento all'altro spiattellare la verità al suo rivale e rimetterlo al suo posto, raccontandogli del bacio con Brooke ma deciderà di mantenere la promessa fatta a Hope. Intanto alla Forrester Creations, Grace – dopo aver visto il bacio tra Carter e Paris – affronterà il Walton, minacciandolo di rovinargli la vita e la reputazione con i Forrester se lui non si farà indietro con sua figlia. La dottoressa dirà chiaramente all'avvocato di volere che Paris torni a fare coppia con Zende, l'unico uomo che lei ritiene degno della sua bambina.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Thomas chiama Steffy per raccontarle di Brooke

Thomas è senza parole. La confessione di Douglas l'ha sconvolto e ora comincia a capire perché Brooke sia così misteriosa e ombrosa. Il Forrester vuole però vederci chiaro e ha bisogno di un supporto. Chiederà a Steffy di ascoltare pure lei Douglas e di aiutarlo a far luce su quanto il bambino ha raccontato. I due fratelli saranno pronti a capire cosa stia succedendo alla Logan ma soprattutto non esiteranno a metterla fuorigioco. Se Brooke ha davvero tradito il loro padre, dovrà essere punita.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.