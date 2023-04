Beautiful Anticipazioni dal 10 al 16 aprile 2023: Steffy e Thomas scoprono che Brooke ha tradito Ridge con Deacon. E' guerra!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 10 al 16 aprile 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Puntata in onda Lunedì 10 aprile 2023

Hope è ancora sconvolta dalla scoperta che tra sua madre e suo padre c'è stato un bacio. Liam le chiede cosa ne pensi e se questo possa in qualche modo accendere in lei la speranza di rivedere la sua famiglia di nuovo unita. La ragazza ammette che se fosse stata più giovane, la cosa l'avrebbe sicuramente attirata ma ora che è una donna adulta, le cose sono molto diverse ed è preoccupata che questa situazione possa nuocere al matrimonio tra la sua mamma e Ridge. Decide quindi di parlare con Deacon e di assicurarsi che non dica nulla. Hope arriva a Il Giardino dove lo Sharpe è costretto a tenere a bada la curiosità di Sheila. All'arrivo della piccola Logan, la Carter si fa da parte e riesce a non farsi vedere ma si mette a origliare dietro alle piante. Deacon si scusa con sua figlia per quello che è successo e per non aver saputo fermare Brooke dal bere e le promette che manterrà il segreto.

Puntata in onda Martedì 11 aprile 2023

Hope ha ottenuto dal padre la promessa che non dirà nulla a nessuno riguardo al bacio con Brooke e si appresta a tornare a casa per dare la bella notizia alla madre. Intanto Liam rassicura la suocera, dicendole che né Douglas e probabilmente neanche lo Sharpe, diranno qualcosa riguardo Capodanno. A Il Giardino, Sheila esce dal suo nascondiglio e rivela a Deacon di aver sentito tutto riguardo alla sbronza dell'ultimo dell'anno. La rossa non ha però scoperto nulla riguardo al bacio. Thomas invece si rende conto che suo figlio è strano e gli chiede cosa lo preoccupi. Douglas gli rivela di aver visto nonna Brooke baciare Deacon, che indossava un buffo cappello da Babbo Natale. Per il Forrester è una notizia sconvolgente e decide di andare in fondo alla faccenda. Nel mentre Grace cerca di capire cosa stia succedendo a sua figlia e perché la ragazza rifiuti di stare insieme a Zende. Si rende però conto che dietro alla decisione di Paris c'è Carter, con cui vedrà la figlia baciarsi.

Puntata in onda Mercoledì 12 aprile 2023

Thomas vuole vederci chiaro e chiede al figlio di spiegargli bene cosa ha visto. Il ragazzo, sconvolto, chiama Steffy a cui fa raccontare tutto. Douglas giura di aver detto sempre la verità e i fratelli Forrester non sanno cosa pensare. Possibile che Brooke abbia tradito il loro amato padre? Steffy si convince sempre di più che Ridge debba tornare a casa con loro e Taylor, l'unica donna giusta per lui. Ridge intanto si reca a Il Giardino e tra lui e lo Sharpe volano insulti. Il barista rischia di farsi scappare qualche informazione in più ma per fortuna tiene fede alla promessa fatta a Hope. Grace, dopo aver visto Paris e Carter baciarsi, affronta il Walton e lo minaccia di rovinarlo, rivelando ai Forrester del suo ennesimo tradimento.

Puntata in onda Giovedì 13 aprile 2023

Grace è furiosa con Carter e non solo lo minaccia ma arriva pure a insultarlo e ad accusarlo di aver fatto del male a Zoe. Il Walton cerca di difendersi e di ribadire alla donna di aver iniziato la sua relazione con Quinn, dopo che la modella aveva baciato Zende. Hope intanto consola Brooke dicendole che Douglas manterrà il segreto e che lo farà pure Deacon. La Logan senior non è però tanto convinta che le cose vadano così e si preoccupa per Ridge. Sheila intanto affila i coltelli e non vede l'ora di distruggere Brooke Logan. Katie invece scopre che tra Zende e Paris le cose non stanno andando come il Forrester desidera.

Puntata in onda Venerdì 14 aprile 2023

Steffy è sconvolta dal racconto di Thomas e vuole sapere tutto nei minimi dettagli. La Forrester non può credere che Brooke abbia davvero tradito il loro padre con Deacon ma nello stesso tempo è certa che Douglas non direbbe una cosa simile, se non ne fosse del tutto sicuro. Intanto Hope continua a rincuorare sua madre ma la Logan teme che lo Sharpe, desideroso di prendersi la sua vendetta contro Ridge, possa rivelare tutto. Ridge e Deacon invece non smetteranno di darsi addosso.

Puntata in onda Sabato 15 aprile 2023

Katie nota che Zende è malinconico e gli chiede cosa sia successo. Il ragazzo le rivela che tra lui e Paris le cose non vanno come da lui sperato e che la giovane ha rifiutato la sua proposta di matrimonio. La Logan suppone che la Buckingham possa essersi interessata a un altro uomo e Zende le confessa di averla voluta lasciare libera e di non voler forzare la mano. La loro conversazione viene interrotta dall'arrivo di Paris. Carter intanto subisce ancora l'ira di Grace, che ritiene il Forrester un uomo ben più adatto di lui. Il Walton non dà minimamente retta alle parole della donna e si prepara a passare una bella serata con la sorella di Zoe. Ridge racconta a Brooke del suo pazzo incontro con Deacon e la Logan ha paura che tra i due uomini sia successo l'irreparabile. Douglas, spinto da Steffy, racconta alla zia cosa ha visto e la Forrester è pronta a distruggere la sua matrigna. Thomas le raccomanda di non mettere in mezzo suo figlio ma sua sorella gli promette che il suo nipotino non avrà niente a che fare con il suo piano. Chiama così Charlie e lo invita a casa sua. Il vigilante è l'unico in grado di intrufolarsi nel sistema di videosorveglianza di casa Forrester e trovare le prove per inchiodare Brooke Logan.

Puntata in onda Domenica 16 aprile 2023

Charlie arriva a casa di Steffy e scopre il motivo per cui è stato chiamato. Nonostante il suo affetto per Brooke, il vigilante decide di aiutare la ragazza. Intanto Ridge raggiunge Taylor in ufficio. I due si mettono a parlare della cena di famiglia a cui la dottoressa non è riuscita a partecipare ma poi il discorso si sposta su Brooke e sui problemi, ormai evidenti, che sta affrontando la Logan. Taylor sprona l'ex marito a confidarsi con lei ma lo stilista le chiede di non insistere. Intanto Carter e Paris passano la serata insieme. Il Walton ha organizzato una cena romantica ma, turbato dalle parole di Grace, chiede alla ragazza che tipo di relazione vuole che loro abbiano e se sta o no facendo sul serio con lui. Charlie riesce a entrare nei filmati di sorveglianza di casa di Brooke e permette a Steffy e Thomas di scoprire che Deacon ha passato la notte a casa Forrester.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.