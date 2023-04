Terra Amara Anticipazioni 13 aprile 2023: Fekeli fa la proposta ad Hunkar, e Demir dà fuoco a tutto!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda giovedì 13 aprile 2023 su Canale 5 rivelano che Fekeli chiede ad Hunkar di sposarlo... e Demir non ci sta!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 13 aprile, alle 14.10, dopo che è stata fatta chiarezza sulle condizioni di salute di Azize, che è in ripresa, Fekeli sopraggiunge in ospedale. L'uomo chiede ad Hunkar di sposarlo, suscitando l'ira funesta di Demir. Quest'ultimo minaccia Fekeli e Yilmaz, e soltanto l'intervento di Sabahattin evita un tragico epilogo. Dopodiché, quest'ultimo confessa a Mujgan di voler andare via; la dottoressa gli rivela che il divorzio è stato ratificato, e lo implora di non lasciarla sola. Lo Yaman, invece, sta dando fuoco agli oggetti della madre, per cancellarla simbolicamente dalla sua vita.

Terra Amara Anticipazioni: Azize accusa un malore...

Alla tenuta, improvvisamente, Azize si è sentita male. Demir e Zuleyha, terrorizzati, l'hanno accompagnata d'urgenza in ospedale. Nel frattempo, Saniye, temendo che la nonnina fosse in punto di morte, ha ritenuto che fosse il caso di avvisare Hunkar, che non è più presente alla villa perché il figlio l'ha cacciata via. Una volta giunta in ospedale, la signora si è imbattuta nello Yaman, il quale, chiaramente, non è ancora riuscito a perdonarle di aver dato scandalo, con la sua relazione amorosa segreta con Fekeli; infatti, non le ha rivolto neanche la parola!

Terra Amara Anticipazioni: Fekeli fa la proposta di matrimonio ad Hunkar!

Fatta chiarezza sulle condizioni di salute di Azize, la quale, per fortuna, sta meglio, sopraggiungono a sorpresa Yilmaz ed il padrino. Demir, già piuttosto arrabbiato, non appena li vede va su tutte le furie. Tuttavia, la bomba esplode nel momento in cui Fekeli svela il motivo della sua visita. Quest'ultimo, davanti a tutti, fa ad Hunkar una proposta di matrimonio in piena regola!

Demir perde il controllo, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 13 aprile 2023

Fekeli chiede all'amata di sposarlo davanti al cospetto di tutti i presenti, marito di Zuleyha compreso. Lo Yaman perde il controllo, ed arriva a minacciare l'uomo ed il figlioccio. Soltanto l'intervento di Sabahattin evita che finisca in tragedia. Dopodiché, il primario confessa a Mujgan di essere piuttosto turbato, ma non per la scena a cui ha appena assistito: ha deciso di andare via per sempre. La dottoressa, sconvolta, gli rivela che il divorzio è stato ratificato, e gli chiede di non lasciarla sola. Intanto, il signore di Cukurova è tornato alla tenuta. Demir, non si è per niente acquietato, anzi: in un impeto di rabbia, dà fuoco agli oggetti di Hunkar, un gesto estremo che simboleggia la sua intenzione di cancellare la madre dalla sua vita. E, tra l'altro, il giovane è pronto a fare di peggio...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dall'11 al 16 aprile 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.