Terra Amara Anticipazioni dall'11 al 16 aprile 2023: Hunkar e Fekeli si sposano! Demir e Yilmaz reagiscono molto male...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda dall'11 al 16 aprile 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda dall'11 al 16 aprile 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Martedì 11 aprile 2023

Dopo la pubblicazione della notizia della tresca tra Hunkar e Fekeli, Demir, deluso e furioso, prende una drastica decisione: caccia sua madre dalla tenuta, e le dice di andare a stare dal suo amante. Hunkar, scossa, comincia a riflettere su chi possa averle fatto un torto simile, e alla fine pensa che ci sia lo zampino di Sermin. Intanto, tutta Cukurova non fa altro che parlare di questa relazione clandestina, e la voce arriva fino all'orecchio di Fekeli.

Puntata in onda Mercoledì 12 aprile 2023

Fekeli, furente, è alla ricerca del responsabile della diffusione della notizia della sua relazione amorosa segreta con Hunkar. Soltanto l'intervento di Yilmaz e Mujgan riesce ad evitare la tragedia. Una volta che si è calmato, l'uomo racconta al figlioccio e alla moglie l'origine della sua love story con la madre di Demir Yaman. Nel frattempo, alla tenuta, Azize viene colta da un improvviso malore. Convinta che la nonnina sia in fin di vita, Saniye avvisa Hunkar; quando quest'ultima arriva in ospedale, il figlio non le rivolge neanche la parola.

Puntata in onda Giovedì 13 aprile 2023

Dopo che è stata fatta chiarezza sulle condizioni di salute di Azize, che è in ripresa, Fekeli sopraggiunge in ospedale. L'uomo chiede ad Hunkar di sposarlo, suscitando l'ira funesta di Demir. Quest'ultimo minaccia Fekeli e Yilmaz, e soltanto l'intervento di Sabahattin evita un tragico epilogo. Dopodiché, quest'ultimo confessa a Mujgan di voler andare via; la dottoressa gli rivela che il divorzio è stato ratificato, e lo implora di non lasciarla sola. Lo Yaman, invece, sta dando fuoco agli oggetti della madre, per cancellarla simbolicamente dalla sua vita.

Puntata in onda Venerdì 14 aprile 2023

Le imminenti nozze tra Fekeli ed Hunkar sono sulla bocca di tutti. Gran parte degli abitanti di Cukurova accoglie con gioia la notizia, mentre le rispettive famiglia non approvano. La donna, inoltre, resta di stucco quando scopre che Demir, a sua insaputa, ha fatto spostare Azize in un altro ospedale. Intanto, Yilmaz, sentendosi tradito dal padrino, gli restituisce le chiavi della casa e dell'azienda. Sabahattin tenta di farlo ragionare, però non ci riesce.

Puntate in onda Sabato 15 aprile 2023

Zuleyha sta provando a far capire a Demir che tenere Hunkar lontana da Azize è in realtà una punizione anche per la povera nonnina, però lui non sente ragioni. Intanto, Saniye e Gaffur sono costretti a giurare fedeltà allo Yaman, per mantenere il posto di lavoro. Il piccolo Adnan, invece, dice "papà" per la prima volta. L'ex sarta nega con forza che il bambino abbia chiamato così Yilmaz, come l'ex capomastro ha sentito e raccontato al signore. In seguito, Hunkar e Fekeli stanno preparando i documenti per il loro matrimonio. Demir, dopo averla cacciata dalla tenuta, decide persino di bandire la madre dall'azienda di famiglia. Nel frattempo, Sermin alimenta lo scandalo, raccontando delle confidenze fattele da Behice: quest'ultima le ha detto che l'uomo ha un interesse nei suoi confronti. Per finire, Cetin "rapisce" Gulten, che lascia finalmente trasparire il suo amore per lui, anche se continua a rifiutarsi di fargli il nome di chi l'ha violentata, mentre Nezihe porta a Saniye la proposta di matrimonio di Rustem per la cognata. Il nuovo capo dei braccianti, però, la rispedisce al mittente.

Puntate in onda Domenica 16 aprile 2023

Demir continua ad avere il dubbio che Adnan abbia chiamato "papà" Yilmaz, e non riesce proprio ad accettarlo. Intanto, Hunkar e Fekeli sono pronti a convolare a nozze, anche se questo vuol dire doversi separare per sempre dai rispettivi figli. Gulten, invece, è scossa: è innamorata di Cetin, ma si è convinta di non poterlo sposare perché è stata violentata; inoltre, ha ricevuto una proposta di matrimonio da Rustem, che non ama.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.