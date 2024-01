Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 31 gennaio 2024

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 31 gennaio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara e La Promessa, che andranno in onda oggi, 31 gennaio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 31 gennaio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 31 gennaio 2024 - per Brooke e Liam la situazione diventerà sempre più complicata. Hope e Thomas passeranno insieme diverse ore nell’ufficio di progettazione della Forrester Creations. Tra i due ci sarà sempre più intesa e forse attrazione. La piccola Logan dimostrerà di non essere immune al fascino del Forrester, con cui sta creando una nuova collezione. Intanto Ridge, ormai deciso a non perdonare Brooke, raggiungerà Aspen, dove si incontrerà – subito – con Taylor. La Hayes sarà stupita di trovarselo davanti. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 31 gennaio 2024

Nelle puntate di Terra Amara di oggi - 31 gennaio 2024 - Hakan ha appena aperto il proprio cuore a Zuleyha. L'imprenditore è ormai conscio e certo di aver cominciato a nutrire un sentimento forte e sincero nei confronti della signora, e così, ora che Dermir è stato ritrovato morto, ha deciso di dichiararsi. Adesso, però, sta per farle un'altra rivelazione altrettanto sconvolgente. Il Gusumoglu confessa all'Altun di essere sicuro che Fikret sia innamorato di lei. Poi la spiazza ulteriormente, chiedendole di stare dalla sua parte. Zuleyha è evidentemente molto turbata. Intanto, Betul confessa ad Abdulkadir della conversazione che ha avuto con Lutfiye. Quest'ultima le ha chiesto un parere legale: le ha fatto sapere che cosa ha scoperto e le ha domandato in che modo sarebbe stato meglio muoversi. Il lestofante, allora, ordina alla giovane di prendere in mano la situazione, perché l'importante è che Lutfiye non si metta ad indagare di nuovo! Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 31 gennaio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 31 gennaio 2024 - Jimena continuerà a spadroneggiare alla tenuta, senza alcun ritegno. I domestici saranno furiosi con lei, che sembra non curarsi di niente e nessuno. La marchesina, approfittando dell’assenza di Cruz, si è arrogata il diritto di dirigere tutta la dimora e di vessare i camerieri, prima tra tutte Jana. Quando però le ordinerà di pulire il camino, Manuel interverrà per fermare la moglie. L’ira di Jimena non si farà attendere. Qui la trama completa de La Promessa.

