Terra Amara Anticipazioni 31 gennaio 2024: Abdulkadir vuole sbarazzarsi di Lutfiye!

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 31 gennaio 2024 su Canale 5 rivelano che dopo essersi sbarazzato del cadavere di Huseyin, Abdulkadir ordina a Betul di occuparsi di Lutfiye. Hakan, invece, fa una rivelazione a Zuleyha...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 31 gennaio 2024, alle 14:10, Abdulkadir e Vahap gettano il corpo di Huseyin in un canale. Quando la polizia troverà il cadavere, supporrà che l'operaio fosse ubriaco quando è caduto in acqua, morendo annegato. Intanto, Hakan dice a Zuleyha che Fikret, sicuramente, prova qualcosa per lei, e poi le chiede di stare dalla sua parte. Betul, invece, avvisa il malvivente della conversazione che ha avuto con Lutfiye. Abdulkadir che ordina di occuparsi subito della donna, affinché non si metta ad indagare ancora...

Terra Amara Anticipazioni: Lutfiye accusa un malore per lo shock!

Lutfiye ha ricevuto una telefonata che le ha causato un malore improvviso. La donna ha risposto alla chiamata, e dall'altra parte della cornetta le hanno detto di sapere chi fosse l'assassino di Fekeli, e le hanno fatto il nome di Abdulkadir. A parlare era Huseyin, un operaio che, se non fosse stato per il pronto intervento di Vahap, avrebbe rivelato anche che l'omicida è il braccio destro di Hakan Gumusoglu. Al termine della sconcertante conversazione, Lutfiye si è accasciata a terra: lo shock è stato troppo forte...

Terra Amara Anticipazioni: Huseyin trovato morto!

Huseyin è morto: il malvivente lo ha ucciso prima che continuasse a parlare, e per farlo ha utilizzato lo stesso veleno con cui è stato ammazzato Fekeli. Adesso, Abdulkadir e Vahap si stanno sbarazzando del cadavere, gettandolo in un canale. Poco dopo, il corpo dell'operaio viene rinvenuto dalla polizia, che pensa subito che Huseyin fosse ubriaco quando è caduto nel fiume, e che è morto annegato.

Abdulkadir vuole sbarazzarsi di Lutfiye, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 31 gennaio 2024

Hakan ha appena aperto il proprio cuore a Zuleyha. L'imprenditore è ormai conscio e certo di aver cominciato a nutrire un sentimento forte e sincero nei confronti della signora, e così, ora che Dermir è stato ritrovato morto, ha deciso di dichiararsi. Adesso, però, sta per farle un'altra rivelazione altrettanto sconvolgente. Il Gusumoglu confessa all'Altun di essere sicuro che Fikret sia innamorato di lei. Poi la spiazza ulteriormente, chiedendole di stare dalla sua parte. Zuleyha è evidentemente molto turbata. Intanto, Betul confessa ad Abdulkadir della conversazione che ha avuto con Lutfiye. Quest'ultima le ha chiesto un parere legale: le ha fatto sapere che cosa ha scoperto e le ha domandato in che modo sarebbe stato meglio muoversi. Il lestofante, allora, ordina alla giovane di prendere in mano la situazione, perché l'importante è che Lutfiye non si metta ad indagare di nuovo!

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì e la domenica alle 21:20.