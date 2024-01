Terra Amara Anticipazioni 27 gennaio 2024: Hakan confessa a Zuleyha di essersi innamorato di lei!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 27 gennaio 2024 su Canale 5 rivelano che mentre Gaffur e Rasit discutono, Sermin e Fusun fanno lo stesso. Hakan, invece, si dichiara a Zuleyha. Nel frattempo, Fikret e Betul raggiungono Mersin insieme...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nell2 puntate in onda il 28 gennaio 2024, alle 14:30, Gaffur e Rasit stanno discutendo: il loro appezzamento di terra è divenuto edificabile, ed il suo valore è quadruplicato. Intanto, Sermin scopre che Fusun le ha mentito in merito alla questione dei terreni; sentendosi tradita, è pronta ad affrontarla. Dopo essersi insultate a vicenda, l'ex moglie di Sabahattin minaccia l’amica. Hakan, invece, si dichiara Zuleyha, che però appare piuttosto confusa in merito ai suoi sentimenti. Nel frattempo, Fikret e Betul sono a Mersin, dove stanno stanno aspettando l’arrivo di Hakan Gumusoglu, ma invano...

Terra Amara Anticipazioni: Gaffur e Rasit hanno fatto centro!

Quando sono venuti a sapere che i terreni in prossimità della diga sarebbero presto diventati edificabili, Gaffur e Rasit hanno capito di avere un grosso affare tra le mani. Così, senza dire niente a Saniye e a Fadik, hanno deciso di acquistarli. Mentre il primo ha utilizzato i risparmi che insieme alla moglie aveva messo da parte per assicurare un futuro alla piccola Uzum, il secondo aveva venduto i gioielli della consorte. Neanche a dirlo, Saniye e Fadik sono andate su tutte le furie, soprattutto quando hanno scoperto che erano stati ingannati da Sermin e Fusun. Tuttavia, incredibilmente, adesso Gaffur e Rasit vengono a sapere che, invece, hanno fatto proprio bene ad investire su queste terre, dato che saranno presto edificabili, dunque il loro valore quadruplicherà!

Terra Amara Anticipazioni: Sermin minaccia Fusun!

Mentre i due colleghi stanno discutendo di questa bella novità, la bionda è un fascio di nervi. Anche a Sermin è giunta all'orecchio lo voce secondo cui i terreni acquistati da Gaffur e Rasit accresceranno di molto il loro valore nel momento in cui diverranno edificabili, e non le sta per niente bene. Oltre al fatto che voleva giocare loro un brutto scherzo ed invece è finita con il fare loro un grande favore, la donna non tollera l'idea che l'amica le abbia mentito tanto sfacciatamente sulla questione. Sentendosi tradita, Sermin prende Fusun di petto. Dopo essersi insultate a vicenda, la prima arriva persino a minacciare la seconda!

Hakan si dichiara a Zuleyha, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 28 gennaio 2024

Hakan era giunto a Cukurova appositamente per vendicarsi dell'ex socio, Demir Yaman, il quale, oltre ad avergli voltanto le spalle, mandandolo in bancarotta, ha anche spinto al suicidio la sorella, Hulya, spezzandole il cuore. Tuttavia, l'imprenditore ha fatto poco a poco la conoscenza di Zuleyha, e ben presto si è reso conto che quest'ultima non potesse pagare per gli errori e le malefatte di Demir: l'Altun non è soltanto bellissima, è anche una brava persona... di cui si stava innamorando. Ed ora che il marito è stato ritrovato morto, il Gumusoglu decide che è giunto il momento di farsi avanti. L'uomo si dichiara alla signora, lasciandola sbigottita. Zuleyha appare piuttosto confusa in merito ai propri sentimenti. Intanto, Fikret e Betul raggiungono insieme Mersin, perché sperano d'incontrare finalmente il misterioso Hakan Gumusoglu... ma attenderanno invano.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì e la domenica alle 21:20.