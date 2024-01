Beautiful, Anticipazioni Puntata del 31 gennaio 2024: Le cose si complicano. Ridge arriva ad Aspen!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 31 gennaio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Ridge arriverà ad Aspen e incontrerà Taylor mentre Hope e Thomas passeranno molte ore insieme. Tra loro crescerà la sintonia.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 31 gennaio 2024, per Brooke e Liam la situazione diventerà sempre più complicata. Hope e Thomas passeranno insieme diverse ore nell’ufficio di progettazione della Forrester Creations. Tra i due ci sarà sempre più intesa e forse attrazione. La piccola Logan dimostrerà di non essere immune al fascino del Forrester, con cui sta creando una nuova collezione. Intanto Ridge, ormai deciso a non perdonare Brooke, raggiungerà Aspen, dove si incontrerà – subito – con Taylor. La Hayes sarà stupita di trovarselo davanti.

Anticipazioni Beautiful: Hope è attratta da Thomas

Hope non vuole dare retta né a Brooke né a Liam. La ragazza crede che i due stiano esagerando e che Thomas non sia così tanto pericoloso come loro lo dipingono. Ha sicuramente sbagliato ma ha fatto ammenda e proprio per questo, merita di avere un’altra possibilità. La ragazza ha così gelato la madre e il marito, dicendo loro di avere intenzione di continuare a frequentare Villa Forrester. Hope sembrerà però sempre più vicina a Thomas, con cui passerà diverse ore nello studio di progettazione. I due ragazzi dovranno lavorare alla nuova collezione della Hope for the Future e si convinceranno sempre di più che la loro collaborazione sia una delle cose migliori che siano capitate nella loro carriera. Ma oltre alla stima professionale reciproca, sembrerà esserci una grande attrazione.

Beautiful Anticipazioni: Ridge arriva ad Aspen

Taylor è distrutta dal dolore. Ridge l’ha messa ko. La Hayes spera che il viaggio ad Aspen e la lontananza dal Forrester, le permetta di riconquistare la calma e la serenità che ora le mancano. E lo spera anche Steffy, che ancora crede nel rapporto tra i suoi genitori. Le speranze della ragazza stanno per diventare realtà. Ridge arriverà ad Aspen, dopo aver capito di non poter perdonare Brooke, per quello che ha fatto. Il Forrester penserà che sia arrivato il momento di seguire i consigli della figlia e di correre dalla sua ex moglie, l’unica in grado di renderlo felice e di non tradirlo.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke e Liam spacciati?

Taylor si imbatterà in Ridge, appena arrivato ad Aspen con il jet privato della sua azienda. La Hayes sarà sconvolta nel vedere l’ex marito davanti a lei ma soprattutto rimarrà di sasso nel sentire che l’uomo è giunto là per lei, per scusarsi e per dichiararle il suo amore. Intanto Brooke preparerà una serata romantica per lei e Ridge ma attenderà invano il ritorno del marito a casa. Liam invece spererà che Hope smetta di frequentare Villa Forrester e che gli dia finalmente retta.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 29 gennaio al 3 febbraio 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.