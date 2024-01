La Promessa Anticipazioni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2024: Jimena spadroneggia alla tenuta e tenta di umiliare Jana!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate della Soap La Promessa, in onda su Canale5 dal 29 gennaio al 2 febbraio 2024.

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate de La Promessa, in onda dal 29 gennaio al 2 febbraio 2024. La Soap di Canale5, che racconta le avventure e l'amore impossibile di Jana e Manuel, torna nel suo consueto orario. Sarà trasmessa a partire dalle 16.40 dopo l'appuntamento pomeridiano di Amici di Maria de Filippi.

Puntata di Lunedì 29 gennaio 2024

Salvador confessa a Maria di non sentirsi pronto al matrimonio, non dopo gli orrori che ha visto in guerra. Il ragazzo non si sente più lo stesso e non se la sente di andare avanti in questo modo con lei.

Puntata di Martedì 30 gennaio 2024

Maria ha paura che Salvador stia prendendo tempo e non sia più convinto perché non più innamorato. Martina, messa al corrente delle cose, spinge la cameriera a organizzare una festa a sorpresa per Salvador, affinché il ragazzo si sente sostenuto e amato.

Puntata di Mercoledì 31 gennaio 2024

Jimena ha deciso di prendere in mano la gestione della tenuta, sostituendo Cruz. Il suo comportamento irrita però la servitù, che non sopporta di essere comandata a bacchetta da lei. La marchesa se la prende ovviamente anche con Jana, a cui ordina di pulire il camino. Peccato però che si scontri con Manuel, che la mette a tacere.

Puntata di Giovedì 1° febbraio 2024

Romulo è preoccupato per Simona e Candela. Il maggiordomo si rende conto che dare lezioni di matematica alle due non è per nulla semplice e successivamente viene a conoscenza che anche Mauro non se la passa per nulla bene. I due decideranno di agire diversamente?

Puntata di Venerdì 2 febbraio 2024

Gregorio dice a Pia che il dottore sostiene che lei sia stata avvelenata. La governante non intende sporgere denuncia ma solo perché non ha alcuna prova concreta in mano.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale 5.