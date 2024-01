Beautiful Anticipazioni Puntate dal 29 gennaio al 3 febbraio 2024: Ridge raggiunge Taylor ad Aspen e le confessa di amarla!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 29 gennaio al 3 febbraio 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo le Trame delle puntate di Beautiful in onda dal 29 gennaio al 3 febbraio 2024, alle ore 13.45 su Canale 5. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap:

Puntata in onda Lunedì 29 gennaio 2024

Steffy e Taylor sono in volo verso Aspen. La Forrester spererà che sua madre riprenda le forze e smetta di pensare di lasciare Los Angeles. La Hayes sarà però convinta di non voler più soffrire a causa di Ridge e della sua eterna indecisione su lei e Brooke. Liam continuerà a essere piuttosto preoccupato dall’atteggiamento di Hope, che sembra non accorgersi che Thomas è pericoloso. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 29 gennaio 2024

Puntata in onda Martedì 30 gennaio 2024

Brooke spingerà Liam a calcare la mano con Hope, per convincerla a non fidarsi di lui. La piccola Logan sarà però convinta che il Forrester non sia più l’uomo di una volta e si troverà in una situazione imbarazzante con lui. Intanto Steffy e Taylor continueranno a parlare di Ridge e di Brooke. La Hayes ribadirà alla figlia di avere nel cuore tanta sofferenza e di non voler più stare male per il suo ex marito. Steffy sarà però convinta che suo padre prima o poi capirà che razza di persona ha al suo fianco. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 30 gennaio 2024

Puntata in onda Mercoledì 31 gennaio 2023

Ridge sarà sconvolto da quanto accaduto e non riuscirà a perdonare Brooke per quello che ha fatto. Prenderà quindi una decisione spiazzante ovvero quella di raggiungere Taylor ad Aspen. Intanto Brooke si preparerà a passare una serata romantica con il marito ma prima continuerà a spronare Liam affinché non molli la presa su Hope e sullo spingerla ad allontanarsi da Thomas. La Logan sarà certa che sua figlia non darà molto peso alla questione dei servizi sociali e si lascerà abbindolare dal primogenito del suo consorte senza pensare al vero bene di Douglas. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 31 gennaio 2024

Puntata in onda Giovedì 1° febbraio 2023

Thomas e Hope lavoreranno alla loro nuova collezione e sarà evidente che i due ragazzi siano in sintonia. La Logan sarà felice dei cambiamenti che ha fatto l’ex e gli farà i complimenti per come sta andando con Douglas. Brooke sarà pronta per la serata speciale con Ridge ma di lui non ci sarà traccia. Il Forrester avrà raggiunto Aspen e si troverà di fronte a Taylor, pronto a dirle quanto la ama. Liam invece sarà ancora in attesa di sua moglie. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 1° febbraio 2024

Puntata in onda Venerdì 2 febbraio 2023

Eric e Donna saranno in procinto di partire per un viaggio romantico e non vedranno l’ora mentre Brooke aspetterà trepidante il ritorno di Ridge a casa. Il marito non ha ancora risposto al suo messaggio ma sarà sicuramente in arrivo. Alla sua porta busserà Bill, tornato da lei per chiederle aiuto con Katie. La Logan sarà preoccupata che Ridge torni da un momento all’altro ma non potrà sapere che il suo consorte è in realtà ad Aspen davanti a Taylor. Steffy informerà suo fratello dell’arrivo inaspettato del loro padre. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 2 febbraio 2024

Puntata in onda Sabato 3 febbraio 2023

Ridge si scuserà con Taylor per essere piombato là senza avvertire e cercherà di farle capire di essere tornato da lei con l’intento di restare. La Hayes sarà titubante, visto il dolore che in questi mesi ha provato per lui. Il Forrester la stordirà con le sue dichiarazioni d’amore e le rivelerà di voler stare con lei per sempre. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 3 febbraio 2024

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.