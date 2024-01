La Promessa Anticipazioni 31 gennaio 2024: Jimena spadroneggia alla tenuta ma Manuel la zittisce!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 31 gennaio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Jimena spadroneggerà alla tenuta ma quando prenderà di mira Jana, Manuel interverrà per fermarla.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 31 gennaio 2024, alle ore 16.40, Jimena continuerà a spadroneggiare alla tenuta, senza alcun ritegno. I domestici saranno furiosi con lei, che sembra non curarsi di niente e nessuno. La marchesina, approfittando dell’assenza di Cruz, si è arrogata il diritto di dirigere tutta la dimora e di vessare i camerieri, prima tra tutte Jana. Quando però le ordinerà di pulire il camino, Manuel interverrà per fermare la moglie. L’ira di Jimena non si farà attendere.

Anticipazioni La Promessa: Jimena padrona della tenuta

Con Cruz in sanatorio, Jimena ha pensato bene di prendere in mano la direzione della tenuta, scalzando Martina, che aveva deciso di aiutare sua cugina Catalina. La marchesina vuole approfittare del momento per ricordare a tutti, anche a suo marito, di essere lei la donna più importante della casa, dopo la moglie di Don Alonso, in quanto moglie dell’erede della casata. L’atteggiamento di Jimena comincerà a dare fastidio non solo alle cugine Lujan e al suo stesso consorte ma anche ai domestici, che le considereranno fin troppo dispotica.

La Promessa Anticipazioni: La tenuta è nel caos a causa di Jimena

Martina ha dovuto cedere lo scettro del potere a Jimena e non ha potuto battere ciglio. La ragazza ha trovato consolazione in Curro e i due stanno diventando sempre più intimi. Questo cambio al vertice non è per nulla piaciuto ai domestici. Se infatti Martina si è dimostrata una padrona di casa molto attenta alle esigenze sia dei padroni che dei domestici, Jimena si sta rivelando l’esatto contrario. Dispotica, severa e fastidiosa, inizierà a scatenare il malcontento nel servizio e caos all’interno della tenuta.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Jimena prende di mira Jana ma Manuel interviene

Jimena non si darà limiti nello spadroneggiare e vorrà che tutti seguano i suoi ordini senza fiatare. La ragazza prenderà di mira tutti, soprattutto Jana, con cui ha diversi conti in sospeso. Quando però le ordinerà di pulire il camino, Manuel interverrà in favore della sua amata. Frenerà la moglie e le dirà di non permettersi mai più di comportarsi in modo così tanto superbo. Ma il Lujan riuscirà a calmare una donna che ormai sembra avergli dichiarato guerra aperta e che è pronta a tirar fuori, di nuovo, minacce e ricatti?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 29 gennaio al 2 febbraio 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.