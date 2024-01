Terra Amara Anticipazioni Puntate dal 29 gennaio al 4 febbraio 2024: Fikret sposa Betul, ma ama Zuleyha!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda dal 29 gennaio al 4 febbraio 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda dal 29 gennaio al 4 febbraio 2024 su Canale 5, come sempre dal lunedì al sabato a partire dalle 14.10, e il giovedì e la domenica alle 21.20. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana.

Puntata in onda Lunedì 29 gennaio 2024

Fikret non lo sa, ma è stata Betul ad orchestrare tutto affinché la polizia li sorprendesse insieme nella stanza d'albergo. Infatti, la giovane vuole costringere il rosso a sposarla per mettere le mani sulle ricchezze di Fekeli. Intanto, Lutfiye riceve una telefonata a dir poco sconvolgente da parte di Huseyin.

Puntata in onda Martedì 30 gennaio 2024

Huseyin ha rivelato a Lutfiye che Fekeli è stato ucciso da Abdulkadir. L'operaio le avrebbe confessato anche che quest'ultimo è il braccio destro di Hakan Gumusoglu, però Vahap, fratello di Abdulkadir, lo ha ucciso prima. Intanto, la donna accusa un malore a causa del forte shock. Lutfiye viene portata d'urgenza in ospedale e dimessa già il giorno dopo. Alla villa, la bionda ne parla con Saniye, la quale è convinta che Hakan abbia un ruolo nell'assassinio di Fekeli. Dopodiché, Lutfiye chiede un parere legale a Betul, che le suggerisce di stare tranquilla perché si occuperà personalmente della faccenda.

Puntata in onda Mercoledì 31 gennaio 2024

Abdulkadir e Vahap gettano il corpo di Huseyin in un canale. Quando la polizia troverà il cadavere, supporrà che l'operaio fosse ubriaco quando è caduto in acqua, morendo annegato. Intanto, Hakan dice a Zuleyha che Fikret, sicuramente, prova qualcosa per lei, e poi le chiede di stare dalla sua parte. Betul, invece, avvisa il malvivente della conversazione che ha avuto con Lutfiye. Abdulkadir che ordina di occuparsi subito della donna, affinché non si metta ad indagare ancora.

Puntata Pomeridiana e Serale in onda Giovedì 1° febbraio 2024

Abdulkadir organizza un piano per neutralizzare Fikret. Quest'ultimo trova della droga in un camion dell'azienda Yaman, ed accusa subito Hakan di essere un trafficante. Intanto, però, Vahap ha filmato il ritrovamento, e monterà il video in modo tale che sembri che il responsabile sia proprio Fikret. In un secondo momento, Lutfiye riprende il nipote, reo di aver sedotto ed abbandonato Betul: dovrebbe sposarla. Tuttavia, come confessa a Cetin, lui è innamorato di Zuleyha. La figlia di Sermin, invece, riesce a dissuadere la donna dall'indagare su Abdulkadir ed Hakan. Dopodiché, Hakan insinua che sia stato Fikret a nascondere la droga nel camion, ma Zuleyha difende il cognato, anche perché sospetta di uno dei dipendenti. Nel mentre, quest'ultima organizza una festa per la piccola Uzum, e Gaffur per l'occasione le regala un documento che attesta che è ufficialmente la figlia. Fikret, invece, continua a pensare che l'imprenditore non sia chi dice di essere: deve indagare meglio sul Gumusoglu. Nel frattempo, l'ex sarta raggiungere Sermin per annunciare che il rosso è intenzionato a chiedere la mano di Betul. Per finire, mentre stanno facendo shopping viste le imminente nozze, Lutfiye e Betul vengono sequestrate e minacciate da Abdulkadir e Vahap. Una volta rilasciate, le due decidono di non farne parola con nessuno per non creare allarmismi, ma parallelamente cercano notizie compromettenti sui fratelli da presentare al procuratore. Per ultimo, benché Fikret debba fare la proposta a Betul, quando arriva il momento lui non si trova.

Puntata in onda Venerdì 2 febbraio 2024

Sermin è furibonda per il ritardo della famiglia dello sposo, Fikret. Dato che all'interno della casa c'è una certa tensione, la donna e Betul cominciano a litigare furiosamente. Alla fine, sarà Cetin a trovare Fikret, e a chiedergli di assumersi le sue responsabilità.

Puntate in onda Sabato 3 febbraio 2024

Fikret fa la proposta a Betul, e Sermin desidera organizzare una festa di fidanzamento per dimostrare a tutti gli abitanti di Cukurova che i futuri sposi sono felici. Fikret, però, non è per niente contento: non vuole convolare a nozze con Betul, perché innamorato di Zuleyha. Gli ospiti, invece, apprezzano il party, a cui prende parte anche Hakan, invitato dal sindaco. Intanto, Abdulkadir ordina a Vahap di tornare ad Izmir, dato che le sue azioni hanno creato una frattura nei rapporti con il complice. Il fratello, tuttavia, non gli darà ascolto. Mentre tutti sono alla festa, Vahap irrompe alla tenuta Yaman. Gaffur raggiunge la cucina per mangiare qualcosa, e, sentendo dei rumori, decide di andare a controllare.

Puntate in onda Domenica 4 febbraio 2024

Mentre sta avendo luogo la festa di fidanzamento di Fikret e Betul, arriva la notizia che dei ladri si sono introdotti alla Villa. Gaffur li ha sorpresi, così lo hanno aggredito e poi sono fuggiti. Zuleyha, Hakan, Cetin e Gulten accorrono in ospedale per accertarsi che l'uomo stia bene. Per fortuna, Gaffur ha soltanto una ferita superficiale alla gamba.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì e la domenica alle 21:20.