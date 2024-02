Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 2 febbraio 2024

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 2 febbraio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara e La Promessa, che andranno in onda oggi, 2 febbraio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 2 febbraio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 2 febbraio 2024 - Ridge cercherà di convincere Taylor a credergli. Il Forrester insisterà con lei dicendole di essere giunto ad Aspen per riconquistarla e per stare con lei, l’unica donna che - come ha sempre detto Steffy - può renderlo felice. La Hayes sarà titubante e faticherà a fidarsi. Intanto Bill, che ha bussato alla porta di Brooke, le chiederà di nuovo aiuto per il suo rapporto con Katie, che proprio non ne vuole sapere di stare con lui. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 29 gennaio al 3 febbraio 2024.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 2 febbraio 2024

Nelle puntate di Terra Amara di oggi - 2 febbraio 2024 - benché sia stato stabilito che Fikret debba fare la proposta di matrimonio a Betul, quando arriva il momento, di lui non si hanno più notizie. Sermin è furiosa. La bionda non riesce a tollerare il pensiero che non si vedano né Fikret né la sua famiglia: è una mancanza di rispetto inaudita! Dato che all'interno della casa c'è una certa tensione, Sermin e la figlia cominciano a discutere piuttosto animatamente. Alla fine, però, Cetin trova l'amico. Il marito di Gulten chiede a Fikret di assumersi le sue responsabilità: non può tirarsi indietro proprio adesso! Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 29 gennaio al 4 febbraio 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 2 febbraio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 2 febbraio 2024 - Pia scoprirà di essere stata davvero avvelenata. Don Gregorio rivelerà alla moglie che il dottore non ha dubbi. Dopo le sue analisi è chiaro che qualcuno le abbia somministrato qualche veleno per farla stare male. La governante sbiancherà e sarà molto preoccupata per quello che le è successo ma non potrà, purtroppo, puntare il dito contro nessuno. Non avrà infatti prove che la possano aiutare a scoprire chi possa essere il colpevole. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 29 gennaio al 2 febbraio 2024.