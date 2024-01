Terra Amara Anticipazioni 1° febbraio 2024, Puntata Pomeridiana e Serale: Fikret deve sposare Betul, ma scappa!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda il pomeriggio e la sera del 1° febbraio 2024 su Canale 5 rivelano che Fikret dovrebbe chiedere ufficialmente la mano a Betul, però non si sa che fine abbia fatto!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il1° febbraio 2024, alle 14:10 e poi alle 21:20, Abdulkadir organizza un piano per neutralizzare Fikret. Quest'ultimo trova della droga in un camion dell'azienda Yaman, ed accusa subito Hakan di essere un trafficante. Intanto, però, Vahap ha filmato il ritrovamento, e monterà il video in modo tale che sembri che il responsabile sia proprio Fikret. In un secondo momento, Lutfiye riprende il nipote, reo di aver sedotto ed abbandonato Betul: dovrebbe sposarla. Tuttavia, come confessa a Cetin, lui è innamorato di Zuleyha. La figlia di Sermin, invece, riesce a dissuadere la donna dall'indagare su Abdulkadir ed Hakan. Dopodiché, Hakan insinua che sia stato Fikret a nascondere la droga nel camion, ma Zuleyha difende il cognato, anche perché sospetta di uno dei dipendenti. Nel mentre, quest'ultima organizza una festa per la piccola Uzum, e Gaffur per l'occasione le regala un documento che attesta che è ufficialmente la figlia. Fikret, invece, continua a pensare che l'imprenditore non sia chi dice di essere: deve indagare meglio sul Gumusoglu. Nel frattempo, l'ex sarta raggiungere Sermin per annunciare che il rosso è intenzionato a chiedere la mano di Betul. Per finire, mentre stanno facendo shopping viste le imminente nozze, Lutfiye e Betul vengono sequestrate e minacciate da Abdulkadir e Vahap. Una volta rilasciate, le due decidono di non farne parola con nessuno per non creare allarmismi, ma parallelamente cercano notizie compromettenti sui fratelli da presentare al procuratore. Per ultimo, benché Fikret debba fare la proposta a Betul, quando arriva il momento lui non si trova...

Terra Amara Anticipazioni: Lutfiye rimprovera Fikret...

Abdulkadir sta mettendo in atto un diabolico piano per neutralizzare Fikret. Quest'ultimo trova della droga in uno dei camion dell'azienda Yaman e, convinto, si dirige da Hakan e lo prende di petto: senza ombra di dubbio è lui il trafficante. Intanto, Vahap ha filmato il ritrovamento della sostanza stupefacente da parte di Fikret, così monterà il video in modo tale da far sembrare che il responsabile sia proprio lui. In seguito, Lutfiye riprende Fikret, poiché lei pensa che non si sia comportato bene con Betul, che prima ha sedotto e poi abbandonato, quando invece dovrebbe sposarla. Tuttavia, come lui stesso ammetterà a Cetin, Fikret non se la sente di convolare a nozze con la giovane, dato che è innamorato di Zuleyha! Intanto, Betul riesce a convincere Lutfiye a non indagare su Abdulkadir ed Hakan.

Terra Amara Anticipazioni: Fikret deve chiedere la mano di Betul!

Hakan sostiene che a mettere la droga nel camion sia stato Fikret, ma Zuleyha prende subito le sue difese. Dopotutto, quest'ultima ha il forte sospetto che il responsabile sia invece un dipendente. Dopodiché, l'Altun organizza una festa per la piccola Uzum. Per l'occasione, Gaffur le regala un documento che attesta che ora è ufficialmente la figlia. Il rosso, invece, continua a pensare che l'imprenditore che tanto detesta non sia chi dice di essere: deve continua ad indagare sul Gusumoglu per vederci più chiaro. Nel frattempo, l'ex sarta si reca da Sermin per comunicarle che Fikret ha preso una decisione: presto la raggiungerà per chiedere la mano di Betul.

Fikret si dilegua, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 1° febbraio 2024

Betul e Lutfiye si aggirano per le strade di Cukurova, ed appaiono piuttosto allegre; dopotutto, stanno facendo shopping in vista delle imminenti nozze tra la ragazza e Fikret. Purtroppo, però, accade un fatto terribile che toglierà il sorriso ad entrambe. Betul e Lutfiye vengono rapite e minacciate da Abdulkadir e Vahap. Una volta che vengono rilasciate, le due decidono di tenere la bocca chiusa con tutti su quanto è appena successo: non vogliono creare allarmismi. Parallelamente, tuttavia, si mettono alla ricerca di qualche informazione compromettente sul conto dei loro sequestratori da presentate al procuratore. Per finire, nonostante debba fare la proposta a Betul, come pre concordato, quando arriva il momento, il fratellastro del defunto Demir non si trova... Che fine ha fatto Fikret?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 22 al 28 gennaio 2024.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, e la domenica alle 21:20.