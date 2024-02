Terra Amara Anticipazioni 2 febbraio 2024: Sermin affronta Betul a brutto muso!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 2 febbraio 2024 su Canale 5 rivelano che Sermin e Betul si ritrovano di nuovo a litigare...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 2 febbraio 2024, alle 14:10, Sermin è furibonda per il ritardo della famiglia dello sposo, Fikret. Dato che all'interno della casa c'è una certa tensione, la donna e Betul cominciano a litigare furiosamente. Alla fine, sarà Cetin a trovare Fikret, e a chiedergli di assumersi le sue responsabilità...

Terra Amara Anticipazioni: Il piano di Betul...

Inizialmente, Sermin non era per niente favorevole ad una possibile relazione amorosa tra Betul e Fikret: voleva che la figlia si concentrasse soltanto sul loro obiettivo, ossia mettere le mani sull'impero Yaman. Tuttavia, Betul le ha spiegato che ha messo gli occhi sul rosso proprio perché vuole accrescere il loro patrimonio, unendo le ricchezze degli Yaman a quelle di Fekeli, e si da il caso che Fikret sia l'unico erede in vita!

Terra Amara Anticipazioni: Fikret deve sposare Betul, ma...

Lutfiye ha rimproverato il nipote: non sta bene sedurre ed abbandonare una giovane donna, dunque la cosa migliore sarebbe stata convolare a nozze con Betul. Pertanto, alla fine Fikret si è convinto di non avere altra scelta. Nonostante non ne sia innamorato, perché il cuore gli batte per Zuleyha, il ragazzo ha capito di dover per forza fare la proposta di matrimonio alla mora...

Sermin e Betul litigano, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 2 febbraio 2024

Benché sia stato stabilito che Fikret debba fare la proposta di matrimonio a Betul, quando arriva il momento, di lui non si hanno più notizie. Sermin è furiosa. La bionda non riesce a tollerare il pensiero che non si vedano né Fikret né la sua famiglia: è una mancanza di rispetto inaudita! Dato che all'interno della casa c'è una certa tensione, Sermin e la figlia cominciano a discutere piuttosto animatamente. Alla fine, però, Cetin trova l'amico. Il marito di Gulten chiede a Fikret di assumersi le sue responsabilità: non può tirarsi indietro proprio adesso!

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì e la domenica alle 21:20.