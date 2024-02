Beautiful, Anticipazioni Puntata del 2 febbraio 2024: Ridge cerca di convincere Taylor che è lei che ama e vuole!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 2 febbraio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Ridge cercherà di convincere Taylor a crede che lui sia sincero e che voglia davvero stare con lei. Brooke intanto dovrà gestire la nuova visita di Bill.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 2 febbraio 2024, alle ore 13.45, Ridge cercherà di convincere Taylor a credergli. Il Forrester insisterà con lei dicendole di essere giunto ad Aspen per riconquistarla e per stare con lei, l’unica donna che - come ha sempre detto Steffy - può renderlo felice. La Hayes sarà titubante e faticherà a fidarsi. Intanto Bill, che ha bussato alla porta di Brooke, le chiederà di nuovo aiuto per il suo rapporto con Katie, che proprio non ne vuole sapere di stare con lui.

Anticipazioni Beautiful: Ridge pronto a ricominciare con Taylor

Le cose si complicano anzi si sono già complicate. Ridge è arrivato ad Aspen con l’obiettivo di riconquistare Taylor e di ricominciare una relazione con lei. Il Forrester ha capito che Brooke lo farà soffrire ancora e visto il suo tradimento non può più fare finta di nulla. Lo stilista si è quindi convinto che l’unica donna della sua vita sia la dottoressa Hayes, esattamente come Steffy gli aveva più volte detto. Per questo tenterà di convincerla a credergli e di lasciarsi finalmente andare al loro amore.

Beautiful Anticipazioni: Taylor ha paura di fidarsi di Ridge

Dopo quanto accaduto negli ultimi mesi, Taylor ha paura di scottarsi di nuovo. Ridge l’ha ferita troppe volte per credere che stavolta sia diverso. La dottoressa teme che il Forrester corra di nuovo tra le braccia di Brooke, dopo averla illusa. Per questo motivo non riuscirà a essere completamente felice di vedersi corteggiata. Ora che lo ha di fronte, dovrà però decidere se credere di nuovo al suo ex oppure rispedirlo a Los Angeles con un nulla di fatto. Che cosa deciderà? Si lascerà convincere che il suo amore, stavolta, sia sincero?

Trame e Anticipazioni Beautiful: A volte ritornano. Bill alla carica…

Bill è tornato a casa di Brooke. Lo Spencer avrà ancora bisogno della sua ex per dei consigli su Katie. La bionda non sarà molto contenta di rivedere il magnate di nuovo a casa sua e avrà paura che Ridge arrivi proprio in quel momento e si arrabbi con lei per aver accolto il suo più grande nemico. Brooke sarà quindi molto sbrigativa, cosa che lascerà Dollar Bill perplesso e infastidito. Deciderà quindi di indagare su cosa sia accaduto e consiglierà alla Logan di non lasciarsi condizionare dal Forrester, che non l’ha mai amata come lei merita.

