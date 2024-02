La Promessa Anticipazioni 2 febbraio 2024: Pia ora lo sa. Qualcuno l'ha avvelenata ma non può sporgere denuncia

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 2 febbraio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Pia avrà la certezza che l'abbiano avvelenata ma non potrà puntare il dito contro nessuno.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 2 febbraio 2024, alle ore 16.40, Pia scoprirà di essere stata davvero avvelenata. Don Gregorio rivelerà alla moglie che il dottore non ha dubbi. Dopo le sue analisi è chiaro che qualcuno le abbia somministrato qualche veleno per farla stare male. La governante sbiancherà e sarà molto preoccupata per quello che le è successo ma non potrà, purtroppo, puntare il dito contro nessuno. Non avrà infatti prove che la possano aiutare a scoprire chi possa essere il colpevole.

Anticipazioni La Promessa: Pia ora ne è certa. È stata avvelenata

Pia si è sentita male e le sue condizioni di salute sono subito apparse complicate. Sin da subito Jana le ha consigliato di stare attenta e guardarsi le spalle, sicura che qualcuno le stesse somministrando qualche sorta di veleno. La governante ne avrà ora conferma. Don Gregorio, ritirate le analisi della moglie, le riferirà che il dottore ha confermato la tesi di Jana. Per Pia sarà una brutta scoperta… anzi conferma.

La Promessa Anticipazioni: Pia non può denunciare nessuno

Pia avrà la conferma di essere stata avvelenata e per lei sarà una bruttissima sorpresa. La governante non potrà però fare nulla per prendersi una rivincita. Non avrà infatti alcuna prova che possa incastrare qualcuno della tenuta. Sebbene i suoi sospetti vadano a Petra, l’unica – almeno così crede lei – a volere il suo male, non ha alcun modo di dimostrarlo. Dovrà solo stare attenta, da ora in poi e guardarsi le spalle. Gregorio prometterà di aiutarla ma…

Trame e Anticipazioni La Promessa: Ecco chi sta avvelenando Pia

Nonostante tutti gli occhi siano puntati su Petra, nemica di Pia da anni, il vero colpevole non sarà lei. Non è infatti la cameriera a voler far fuori la sua rivale e soprattutto a causare la morte anche del piccolo che porta in grembo. Il vero responsabile si rivelerà essere Don Gregorio. Ebbene sì, sarà proprio il marito della bella Pia l’avvelenatore.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.