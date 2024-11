Beautiful, Segreti di Famiglia, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 13 novembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Segreti di Famiglia, My Home My Destiny e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 13 novembre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Segreti di Famiglia, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 13 novembre 2024, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia di Ilgaz e Ceylin, protagonisti dell'appassionante Serial Turco. In seguito, alle 16.40, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 13 novembre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 13 novembre 2024 - mancano poche ore alla presentazione della Hope for the Future e Hope, Thomas, Steffy e Carter portano a termine gli ultimi preparativi. La tensione è tanta e il disastro è dietro l’angolo. Il team della Forrester sarà molto in tensione. Tutti si stanno giocando un’occasione d’oro e devono fare una bella figura. A essere un fascio di nervi è soprattutto Hope, che sa di non poter sbagliare e che sente su di sé il peso di tutto quello che sta succedendo. A renderla nervosa è soprattutto il fatto di non riuscire a scrollarsi l’attrazione per Thomas, che potrebbe diventare un vero e proprio problema. Lei e il designer passeranno gli ultimi momenti prima della conferenza stampa, ripassando il discorso e scambiandosi reciproci complimenti. Il caos si avvicina alle porte di Roma ma succederà davvero l’irreparabile? Qui la trama completa di Beautiful.

Segreti di Famiglia: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 13 novembre 2024

Nella puntata di Segreti di Famiglia di oggi - 13 novembre 2024 - nonostante sia dietro le sbarre, Engin continua a rappresentare un grande pericolo. Quest'ultimo ha infatti imposto diversi ultimatum, anche ad Ilgaz ed Eren. Inoltre, grazie all'aiuto di sua zia Seda, che è anche il suo avvocato, il Tilmen è persino riuscito ad avere dei contatti con l'esterno, e ad ottenere un cellulare. Intanto, Lacin, spronata dal marito, Yekta - che si è rifiutato di divorziare da lei -, fa visita a Seda. La donna propone alla sorella di ereditare lo studio legale di famiglia, ma in cambio dovrà impedire ad Engin di mettere in atto la sua vendetta contro tutti loro. Cinar, invece, ha intenzione di lasciare il Paese, e, trovandosi in difficoltà, chiede a Serdar di dargli una mano ad ottenere un passaporto falso... Qui la trama completa della puntata di Segreti di Famiglia.

My Home My Destiny: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 13 novembre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 13 novembre 2024 - finalmente, proprio grazie al prezioso aiuto di Baris, Nermin ha riottenuto il suo ingente patrimonio, compresa la sua bella villa. La donna esulta e tira un sospiro di sollievo, poi si prepara a tornare a casa. D'altra parte, non vuole più fare a meno della compagnia delle sue coinquiline, quindi propone a tutte loro di seguirla: in questo modo, in fin dei conti, saranno più comode. Nonostante questa sia un'ottima idea, poiché si tratta di un'ottima opportunità, nessuna di loro vuole lasciare l'abitazione in cui vive... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 13 novembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 13 novembre 2024 - Pelayo cercherà una soluzione per liberarsi dalle minacce di Cavendish e per non far capire a Catalina che le ha mentito. Il conte, per salvare la sua amata e il loro matrimonio, le proporrà di partire per gli Stati Uniti, con la scusa di andare a trovare Leonor. Petra deciderà di affrontare Cruz e di chiederle spiegazioni sulla sua decisione di assegnare Feliciano come aiutante di Curro durante la caccia mentre Maria continuerà a sobillare il personale della tenuta. A darle manforte ci sarà qualcuno che neanche lei avrebbe mai immaginato. Manuel tornerà a casa sempre più convinto che Abel sia un bugiardo mentre Curro avrà paura che Don Alonso se la prenda con lui ma scoprirà che lo zio non è più così preoccupato per lui. Jana cercherà un modo per spingere Lope a vincere la sua paura di rivelare a Vera i suoi sentimenti... Qui la trama completa de La Promessa.

