My Home My Destiny 2 Anticipazioni 12 novembre 2024: Nermin è di nuovo ricca!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata di My Home My Destiny in onda il 12 novembre 2024 su Canale5. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che Nermin, grazie a Baris, riuscirà a riavere il suo patrimonio!

Nella puntata di My Home My Destiny in onda il 12 novembre 2024, alle ore 16.40 su Canale5, la famiglia di Mehdi farà i conti con il terribile agguato di cui sono stati vittime. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Nuh, nonostante quanto accaduto, continuerà a voler lavorare per Baris. Cemile, come sempre, non sarà d’accordo e spronerà il marito a lasciar perdere e a dimettersi. Nermin invece riceverà una bellissima notizia. Grazie all’aiuto dell’amato collega di sua figlia, la donna potrà riavere tutto il suo patrimonio, compresa la sua casa. Per festeggiare inviterà Sultan ed Emine a fare shopping. Anche Zeynep sarà molto più serena e sarà felice di passare una bella giornata insieme a Baris, senza avere quei terribili sensi di colpa che l’hanno tormentata prima della scarcerazione di Mehdi.

My Home My Destiny Anticipazioni: Nuh non vuole licenziarsi

Mehdi ha rischiato di morire un’altra volta. Il meccanico e la sua famiglia si sono trovati coinvolti in un agguato da parte di alcuni uomini in motocicletta, che sono riusciti a eludere la sicurezza e ad attaccare il loro nemico mentre si recava alla sua macchina, in un parcheggio sotterraneo. Tutti dovranno riprendersi da questo brutto momento e Cemile tornerà a insistere con Nuh che è ora che lasci il lavoro che Baris gli ha offerto. L’uomo, che è diventato l’autista dell’affascinante avvocato per sostenere la sua famiglia, dopo la bancarotta del negozio di pneumatici, si rifiuterà di licenziarsi e vorrà continuare a svolgere le sue mansioni.

My Home My Destiny Anticipazioni 12 novembre 2024: Nermin è di nuovo ricca!

Baris è riuscito nell’impossibile. L’avvocato informerà Nermin della loro grande vittoria. Il bel legale ha trovato il modo di restituirle tutto il denaro, permettendole quindi di tornare a essere ricca ma soprattutto di vivere nella grande casa, che aveva perduto. Nermin sarà felicissima e organizzerà una giornata di shopping in compagnia di Sultan ed Emine. Le tre donne faranno un giro tra negozi costosi e si divertiranno moltissimo. La mamma adottiva della Goksu deciderà di tornare a vivere nella sua vecchia abitazione e chiederà alle donne di trasferirsi da lei ma la risposta che otterrà non sarà positiva.

My Home My Destiny Trame e Anticipazioni: Torna il sorriso sul viso di Zeynep

Zeynep era a pezzi. Il senso di colpa nei confronti di Mehdi era talmente grande da non riuscire a farla stare serena. Per fortuna tutto si è risolto nel migliore dei modi – almeno apparentemente – e la ragazza potrà rilassarsi in compagnia di Baris, con cui ha accorciato le distanze. I due passeranno una giornata insieme e saranno molto felici. Il loro rapporto crescerà sempre di più e si farà molto intenso. Peccato però che Mehdi avrà presto qualcosa da dire e Zeynep dovrà farci i conti!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dall'11 al 15 novembre 2024.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.40.