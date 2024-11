Segreti di Famiglia Anticipazioni 13 novembre 2024: Cinar pronto alla fuga!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Segreti di Famiglia in onda il 13 novembre 2024. Nell'episodio della Soap vedremo Cinar pronto a lasciare il Paese!

La puntata di Segreti di Famiglia del 13 novembre 2024 ci lascerà di stucco. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap, in onda alle ore 14.10, ci rivelano che, nonostante sia dietro le sbarre, Engin continua a rappresentare un grande pericolo. Quest'ultimo ha infatti imposto diversi ultimatum, anche ad Ilgaz ed Eren. Inoltre, grazie all'aiuto di sua zia Seda, che è anche il suo avvocato, il Tilmen è persino riuscito ad avere dei contatti con l'esterno, e ad ottenere un cellulare. Intanto, Lacin, spronata dal marito, Yekta - che si è rifiutato di divorziare da lei -, fa visita a Seda. La donna propone alla sorella di ereditare lo studio legale di famiglia, ma in cambio dovrà impedire ad Engin di mettere in atto la sua vendetta contro tutti loro. Cinar, invece, ha intenzione di lasciare il Paese, e, trovandosi in difficoltà, chiede a Serdar di dargli una mano ad ottenere un passaporto falso...

Segreti di Famiglia Anticipazioni 13 novembre 2024: Engin sempre più spietato!

Alla fine, Ilgaz e Ceylin sono riusciti a scoprire chi è l'assassino di Inci, e - non senza grandi difficoltà - a farlo finire dietro le sbarre. Ora, Engin si trova ancora detenuto in carcere per l'omicidio della giovane, ma, nonostante ciò, continua a rappresentare un pericolo degno di nota. Infatti, l'assassino ha imposto diversi ultimatum, persino al PM e ad Eren. Entrambi, timorosi, si trovano ad bivio...

Anticipazioni Segreti di Famiglia: Seda aiuta Engin...

Come se non bastasse, grazie all'aiuto di sua zia Seda, che è anche il suo avvocato, lo spietato Engin è riuscito ad avere dei contatti con il mondo esterno, e ad entrare in possesso di un telefono cellulare. In questo modo, il killer continua ad avere ed esercitare un certo potere, e, quindi, a fare paura a molti, compresi i suoi genitori. Per tale ragione, Lacin e Yekta si preparano a compiere la loro prossima mossa, nel tentativo di difendersi da Engin...

Segreti di Famiglia Anticipazioni: Cinar vuole darsela a gambe levate...

Lacin, spinta da suo marito Yekta - che, tra l'altro, si è rifiutato di concederle il divorzio - si prepara ad incontrare Seda per proporle un accordo. La donna dice alla sorella di essere disposta a cederle in eredità lo studio legale di famiglia, ma, in cambio, dovrà cercare d'impedire ad Engin di mettere in atto il suo diabolico piano di vendetta contro tutti loro. Che cosa sceglierà di fare Seda? In fin dei conti, quest'ultima ha sempre detestato sia Lacin che il cognato. Intanto, Cinar, tenuto in pugno dal Tilmen, che sa che è stato lui ad uccidere Zafer e lo ricatta, è intenzionato a lasciare il Paese. Trovandosi in difficoltà, Cinar chiede a Serdar di dargli una mano per ottenere un passaporto falso. Sarà in grado di farcela?

Segreti di Famiglia va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle alle 14:10.