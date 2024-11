La Promessa Anticipazioni 13 novembre 2024: Pelayo vuole fuggire con Catalina!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Rete4 il 13 novembre 2024. Nell'episodio della Soap Pelayo penserà di fuggire e di liberarsi, così, di mister Cavendish. Petra invece sarà pronta ad affrontare Cruz per sapere la verità sulla morte di Feliciano.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 13 novembre 2024, alle ore 19.45 su Rete4, Pelayo cercherà una soluzione per liberarsi dalle minacce di Cavendish e per non far capire a Catalina che le ha mentito. Il conte, per salvare la sua amata e il loro matrimonio, le proporrà di partire per gli Stati Uniti, con la scusa di andare a trovare Leonor. Petra deciderà di affrontare Cruz e di chiederle spiegazioni sulla sua decisione di assegnare Feliciano come aiutante di Curro durante la caccia mentre Maria continuerà a sobillare il personale della tenuta. A darle manforte ci sarà qualcuno che neanche lei avrebbe mai immaginato. Manuel tornerà a casa sempre più convinto che Abel sia un bugiardo mentre Curro avrà paura che Don Alonso se la prenda con lui ma scoprirà che lo zio non è più così preoccupato per lui. Jana cercherà un modo per spingere Lope a vincere la sua paura di rivelare a Vera i suoi sentimenti.

La Promessa Anticipazioni Puntata del 13 novembre 2024: Pelayo vuole fuggire

Pelayo ha capito di non potersi sottrarre alle minacce di Cavendish così facilmente. L’inglese è riuscito a trovarlo e lo ha seguito persino alle terme, facendogli paura e preoccupando molto Catalina. Il nobile comprenderà di dover trovare presto un modo per liberarsi dell’uomo d’affari e non permettere così che la sua amata scopra le sue truffe e non corra soprattutto più pericoli. Pelayo penserà di darsi alla fuga ma con la sua innamorata al seguito. Proporrà alla marchesina un viaggio negli Stati Uniti, con la scusa di andare a trovare Leonor. Ma il suo atteggiamento, così nervoso, finirà per insospettire tutti, a partire da Margarita, che inviterà la nipote a guardarsi le spalle.

Anticipazioni La Promessa: Petra pronta ad affrontare Cruz

Una rivelazione ha sconvolto Petra e l’ha fatta piombare nel baratro del dubbio. La cameriera ha scoperto da Don Romulo che ad assegnare Feliciano a Curro è stata Cruz. In lei si sono fatti largo pensieri molto negativi e ha cominciato a domandarsi se la marchesa c’entri qualcosa con la morte di suo figlio. Decisa a non lasciare questa situazione senza una risposta, sarà pronta ad affrontare la nobile e a chiedere direttamente a lei la verità. Cosa succederà tra le due donne, così unite e così complici? Si romperà il loro idillio? Intanto Jana cercherà un modo per aiutare Lope a trovare il coraggio di rivelare a Vera i suoi sentimenti. La cameriera si metterà d’impegno.

La Promessa Trame del 12 novembre 2024: Maria continua a volere lo sciopero

Maria vuole scioperare e continuerà a sobillare i suoi colleghi affinché si uniscano a lei. A darle manforte ci penserà una persona inaspettata, che le darà una grande mano. Intanto Manuel tornerà da Cordoba, sempre più convinto che Abel menta. Il marchese dovrà guardarsi le spalle dal dottore, ora più che mai. Curro, dopo la sua fuga, avrà paura che Don Alonso sia molto arrabbiato con lui ma si renderà conto che suo zio non è poi così tanto furioso. Ha infatti cominciato a pensare che non ci sia alcun assassino a piede libero e che quanto accaduto durante la battuta di caccia sia stato solo un incidente.

