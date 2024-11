Beautiful, Anticipazioni Puntata del 13 novembre 2024: Ultimi preparativi per Hope e Thomas. Il disastro è alle porte di Roma

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di quello che succederà nella puntata di Beautiful in onda il 13 novembre 2024 su Canale5. Nell'episodio della Soap di Canale5, Hope e Thomas ripasseranno insieme il discorso da fare in conferenza stampa. I due ragazzi saranno molto tesi ma non solo per la presentazione della collezione.

Mancano poche ore alla presentazione della Hope for the Future e Hope, Thomas, Steffy e Carter portano a termine gli ultimi preparativi. La tensione è tanta e il disastro è dietro l’angolo. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda 13 novembre 2024, alle ore 13.45 su Canale5, il team della Forrester sarà molto in tensione. Tutti si stanno giocando un’occasione d’oro e devono fare una bella figura. A essere un fascio di nervi è soprattutto Hope, che sa di non poter sbagliare e che sente su di sé il peso di tutto quello che sta succedendo. A renderla nervosa è soprattutto il fatto di non riuscire a scrollarsi l’attrazione per Thomas, che potrebbe diventare un vero e proprio problema. Lei e il designer passeranno gli ultimi momenti prima della conferenza stampa, ripassando il discorso e scambiandosi reciproci complimenti. Il caos si avvicina alle porte di Roma ma succederà davvero l’irreparabile?

Beautiful Anticipazioni: Hope divorata dall’ansia

Il viaggio verso Roma è stato pieno di tensione e ha dato a Hope la certezza di provare qualcosa di molto forte per Thomas. La Logan non può più negare di essere attratta dal Forrester e che le basta un suo tocco per sentire il suo cuore battere all’impazzata. Sembra essere tornata ragazzina, alle prime cotte, ma invece è una donna adulta, che sa che questa situazione può essere molto pericolosa. Non può infatti permettere che un altro uomo si insinui nella sua mente, non quando a casa l’aspetta Liam, che per quanto arrabbiato, è sinceramente legato a lei e alla loro famiglia. La partenza in Italia rischia di far precipitare tutta la situazione e per la giovane Logan saranno ore di grande ansia e apprensione, non solo per la sua carriera ma anche e soprattutto per la sua vita privata.

Beautiful Anticipazioni 13 novembre 2024: Hope e Thomas pronti allo spettacolo (finale?)

Thomas e Hope bruciano di passione, è ormai evidente. I due giovani sono molto felici di avere collaborato a una collezione così tanto interessante com’è la Hope For The Future e non vedono l’ora di mostrarla al pubblico. Prima però dovranno ripassare gli ultimi dettagli del discorso della conferenza stampa. La Logan sarà visibilmente tesa e non solo perché desidera fare bella figura ma anche, e forse soprattutto, per la vicinanza del Forrester, di cui non può più fare a meno. La ragazza è così entusiasta di averlo al suo fianco, che comincia a sospettare che il loro viaggio a Roma sarà certamente uno spettacolo ma forse uno spettacolo finale.

Trame e Anticipazioni della puntata di Beautiful: Si va in scena!

Hope e Thomas ripasseranno il discorso per la conferenza stampa mentre Steffy e Carter cureranno gli ultimi importanti dettagli di questo evento che potrebbe cambiare le sorti dell’azienda. La casa di moda americana vuole che tutto sia perfetto, a partire dai vestiti e dai designer, che dovranno mostrarsi preparati a tutto, anche a un disastro. Ma non ci sarà un flop per la linea della Logan, non sarà la Hope For The Future a crollare miseramente.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.