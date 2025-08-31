Beautiful, If you Love, Innocence e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 31 agosto 2025

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni degli appuntamenti con le Soap Mediaset del daytime di Canale5 e dell'access prime time di Rete4. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di oggi, 31 agosto 2025, di Beautiful in onda alle ore 14.00, di If you Love alle ore 14.35, di Innocence in arrivo alle ore 18.00 e de La Promessa trasmessa alle ore 19.40.

Beautiful: scopriamo cosa accadrà nella puntata del 31 agosto 2025

Nella puntata di Beautiful in onda oggi - 31 agosto 2025 - Bill e Poppy continueranno le loro effusioni nella casa sulla spiaggia di Wyatt, proprio quella affittata da RJ, che arriverà con Luna poco dopo. Intanto Finn riceverà la visita di Li nel suo ufficio; la dottoressa si complimenterà con lui e il dottore le esprimerà tutta la sua felicità nell'aver riportato la pace nella famiglia di sua moglie e spingerà la madre a fare altrettanto nella loro ovvero a sotterrare l'ascia di guerra con sua zia e Luna. Steffy e Thomas avranno un confronto alla Forrester e avranno modo di confrontarsi su quanto appena successo al loro nonno. I ragazzi saranno felicissimi e Thomas coglierà l'occasione di ribadire alla sorella quanto lui sia contento anche della relazione con Hope, che per lui va sempre a gonfie vele.

If you Love, episodi del 31 agosto 2025

Negli episodi di If you Love di oggi - 31 agosto 2025 - Ates viene a sapere che la madre di Leyla si chiama Zeynep, e il suo sospetto è che potrebbe trattarsi di Firuze. Allora, lui suggerisce alla moglie di dargli del tempo per indagare prima di rispondere all'offerta che le ha fatto la donna. In seguito, Ates e Leyla, in pensiero per i bambini, vanno a trovarli. Con grande sorpresa scoprono che Umut non se la cava male, ma che la nuova tata, Gonul, è un po' troppo severa. Intanto, Ilgaz accetta di rivedere Baris...

Innocence: Ecco le Anticipazioni della puntata di oggi 31 agosto 2025

Nella puntata di Innocence di oggi - 31 agosto 2025 - nel corso dell'udienza, Ilker rilascia una dichiarazione a sorpresa in cui conferma la versione di Ela. Infatti, lui racconta di non ricordare di averla colpita con una sedia, ma che, dopo una breve colluttazione, è uscito di casa ed è svenuto sulla spiaggia; quando ha ripreso i sensi, è rientrato ed ha trovato la sua abitazione sporca di sangue. Intanto, Bahar se la prende con la figlia perché con la sua testimonianza ha favorito Ilker. Ismail, invece, pensa che nessuno crederà al figlio. Ilker, tuttavia, è più preoccupato che Ela possa ricordare della gravidanza. Nel frattempo, quest'ultima sta avendo un colloquio con la psichiatra, e le parla di un grande vuoto che sente dentro; a questo punto, ricorda di essere rimasta incinta e si presenta a casa dell'ex amante...

La Promessa: Ecco la Trama della puntata di oggi 31 agosto 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 31 agosto 2025 - Don Lorenzo cercherà di salvare la faccia con José Juan e negherà con forza che suo figlio abbia avuto o abbia una relazione con Martina. Il fratello di Paco si lamenterà con lui per le voci che circolano sui due ragazzi e per essere stato deriso per questo e il De La Mata, deciso ad avere la sua vendetta e a non perdere l'occasione di cacciare il baronetto, gli permetterà di punirlo. Intanto Manuel sarà disperato per l'assenza di Jana e cercherà la comprensione di Don Alonso, rivelandogli il suo amore sincero per la fidanzata. Pia invece confiderà alle cuoche e a Teresa di aver fatto pace con Don Ricardo e di essersi, finalmente, riavvicinata a lui.

