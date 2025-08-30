Anticipazioni TV

Vediamo le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 31 agosto 2025. Nell'episodio della Soap di Canale5, Bill e Poppy si lasceranno andare alla passione ma nella casa sulla scogliera... non saranno soli!

Bill e Poppy vogliono vivere la loro intimità lontano da occhi indiscreti e per la gioia di Sheila e Deacon, che li hanno visti allontanarsi dal loro ristorante. I due piccioncini nella puntata di Beautiful in onda il 31 agosto 2025 – alle ore 14.00 su Canale5 - continueranno le loro effusioni nella casa sulla spiaggia di Wyatt, proprio quella affittata da RJ, che arriverà con Luna poco dopo. Intanto Finn riceverà la visita di Li nel suo ufficio; la dottoressa si complimenterà con lui e il dottore le esprimerà tutta la sua felicità nell’aver riportato la pace nella famiglia di sua moglie e spingerà la madre a fare altrettanto nella loro ovvero a sotterrare l’ascia di guerra con sua zia e Luna. Steffy e Thomas avranno un confronto alla Forrester e avranno modo di confrontarsi su quanto appena successo al loro nonno. I ragazzi saranno felicissimi e Thomas coglierà l’occasione di ribadire alla sorella quanto lui sia contento anche della relazione con Hope, che per lui va sempre a gonfie vele. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni 31 agosto 2025: la passione travolge Bill e Poppy

Bill e Poppy hanno dato scandalo a Il Giardino. I due si sono messi a ballare in mezzo ai tavoli e poi, come fossero due adolescenti, si sono lasciati andare a un bacio appassionato davanti a tutti i clienti. Sheila e Deacon ne sono rimasti disgustati e sono stati quindi molto felici di vederli andare via. Lo Spencer ha proposto alla Nozawa di cambiare location e di passare la notte – una notte focosa – in un luogo magico: casa di Wyatt. Peccato che poco prima il ragazzo abbia consegnato le chiavi a RJ, il suo nuovo affittuario, e che il giovane abbia deciso di far vedere il suo nuovo nido a Luna. I quattro si ritroveranno, inconsapevolmente, in intimità sotto lo stesso tetto.

Beautiful: Finn prega Li di perdonare Poppy

Finn è felice di aver aiutato Eric ma non vuole prendersi tutto il merito. Come ha già detto a Steffy, è convinto che molto del successo della sua operazione sia dovuto alla voglia di vivere del Forrester. A ogni modo il suo intervento e la sua idea sono stati provvidenziali. Li si complimenterà con il figlio e loderà le sue doti. Il medico approfitterà per dirle di essere orgoglioso di aver contribuito a riunire la famiglia della moglie e la spingerà a fare lo stesso con la loro. La pregherà di dare un’opportunità a Poppy e di non lasciare in disparte Luna, che ha già vissuto troppo tempo lontana da loro. La Nozawa non gli darà però retta e continuerà a inveire contro sua sorella.

Steffy e Thomas finalmente felici, durerà? Ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

I Forrester sono di nuovo riuniti e felici. Il ritorno a casa di Eric ha riportato la serenità nel cuore di tutti e Steffy è grata a suo marito per il suo intervento. La ragazza avrà modo di parlarne con Thomas alla Forrester e commenterà con suo fratello quanto siano stati fortunati. Thomas non potrà negare che suo cognato sia stato bravissimo ma sottolineerà quanto desideri che abbia un po’ più di stima nei suoi confronti. Il ragazzo approfitterà del momento anche per dire alla sorella di essere più che mai soddisfatto della sua relazione con Hope e di non voler perdere la Logan per nessun motivo. Non permetterà a nessuno, nemmeno a lei e soprattutto non al Finnegan, di mettersi in mezzo in questa situazione e di rovinare tutto.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.