Innocence, Anticipazioni della Puntata di oggi 31 agosto 2025: Ela ricorda di essere rimasta incinta, Ilker trema...

Anche oggi, domenica 31 agosto 2025, Innocence, la serie tv turca, ci terrà compagnia su Canale 5. Scopriamo insieme che cosa accadrà nella nuova puntata!

Le anticipazioni della dizi turca di Canale 5, Innocence sono cariche di emozioni. Nel nuovo episodio, in onda il 31 agosto 2025 alle 18:10 circa, nel corso dell'udienza, Ilker rilascia una dichiarazione a sorpresa in cui conferma la versione di Ela. Infatti, lui racconta di non ricordare di averla colpita con una sedia, ma che, dopo una breve colluttazione, è uscito di casa ed è svenuto sulla spiaggia; quando ha ripreso i sensi, è rientrato ed ha trovato la sua abitazione sporca di sangue. Intanto, Bahar se la prende con la figlia perché con la sua testimonianza ha favorito Ilker. Ismail, invece, pensa che nessuno crederà al figlio. Ilker, tuttavia, è più preoccupato che Ela possa ricordare della gravidanza. Nel frattempo, quest'ultima sta avendo un colloquio con la psichiatra, e le parla di un grande vuoto che sente dentro; a questo punto, ricorda di essere rimasta incinta e si presenta a casa dell'ex amante...

Innocence: Ela spiazza...

Ela ed Ilker ha lasciato tutti a bocca aperta. Nel corso dell'ennesima udienza, lei ha rilasciato una spiazzante testimonianza, mentre lui, che in un primo momento sembrava non essere intenzionato a presentarsi, ha improvvisamente fatto il suo ingresso in scena. Ela ha dichiarato in aula di aver recuperato la memoria: quella maledetta notte, Ilker l'ha colpita con una sedia; tuttavia, non è stato lui ad aggredirla. Infatti, dopo che Ilker si è allontanato, qualcun altro - senza tatuaggi - l'ha picchiata selvaggiamente, riducendola in fin di vita...

Ilker conferma la versione di Ela... Ecco che cosa succederà nella Puntata di Innocence

Adesso è il momento di Ilker: tocca a lui rilasciare una testimonianza in tribunale. Ilker non fa altro che confermare la versione di Ela. ll giovane ammette di non ricordare di averla colpita con una sedia, ma di essere piuttosto sicuro che, dopo una piccola colluttazione avuta con lei, è uscito di casa in stato confusionale ed ha raggiunto la spiaggia, dove è svenuto. Una volta recuperato i sensi, è tornato nella sua abitazione, che ha trovato in disordine e soprattutto sporca di sangue; Ela, tuttavia, non era già più presente in casa...

Ela ricorda di essere rimasta incinta, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 31 agosto 2025 di Innocence

Bahar è furibonda con Ela, poiché la sua testimonianza gioca a favore di Ilker. D'altra parte, neanche il parte di quest'ultimo può dirsi contento di come stiano andando le cose: secondo Ismail, infatti, pensa che nessuno crederà mai alla versione di Ilker. Il giovane, in fin dei conti, ha tutt'altro per la testa. Il timore di Ilker è che la sua ex amante possa ricordare della gravidanza, poiché a quel punto lui sarebbe spacciato. Nel mentre, Ela sta avendo un colloquio con la sua psichiatra, ed ammette di avere una strana sensazione di vuoto dentro di sé; poco dopo, ricorda di essere rimasta incinta. Sotto shock, la rossa si affretta a raggiungere l'abitazione di Ilker...

Innocence va in onda nel daytime del weekend di Canale5.