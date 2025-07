Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 3 luglio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 3 luglio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 3 luglio 2025, le prime quattro su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito, alle 15.10, incontreremo la coraggiosa Bahar de La forza di una donna; alle 16:20, invece, sarà la volta di Aslan e Devin, protagonisti di The Family. Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 3 luglio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 3 luglio 2025 - Finn e Bridget si troveranno a gestire una situazione molto complicata. I due medici dovranno fermare un'emorragia e un arresto cardiaco improvvisi, che metteranno a rischio la vita del povero Eric. L'operazione del Forrester si rivelerà ancora più complicata del previsto ma… Intanto RJ e Luna saranno molto felici dopo esseri rivelati, l'un l'altra, i propri sentimenti

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 3 luglio 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 3 luglio 2025 - dopo l'incidente, Alihan fa un regalo a Zeynep per risarcirla. Lei, imbarazzata, accetta. Intanto, Ender organizza un ricevimento nella sua villa ed invita il fratello, Caner, che non va per niente a genio ad Halit. Nel corso della festa, il piccolo Erim si ferisce ad una gamba; nel caos generale, Yildiz prende il telefono della donna per sbirciare, e rischiando di essere beccato. Indagando, la giovane trova una telefonata sospetta da parte di una certa "Signorina Sinan". Yildiz informa Ender, la quale le ordina di pensare ai fatti propri

La forza di una donna: Anticipazioni del 3 luglio 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 3 luglio 2025 - Yeliz porta Bahar a mangiare fuori, e tenta di convincerla a leggere i messaggi presenti nel telefono di Sarp; la giovane, però, si rifiuta. Poi, una volta rincasata, Bahar si mette a riguardare le vecchie fotografie del marito con i piccoli Nisan e Doruk. Allora, la ragazza nota una foto scattata a Toprakli il giorno della presunta morte di Sarp, Bahar decide di recarsi proprio lì, dove c'è la bottega di Bahtiyar, un vecchio amico del consorte. Qui, Bahtiyar consegna alla poverina una lettera che Sarp le aveva lasciato tempo prima. Che cosa ci sarà scritto? Intanto, Bersan sospetta che tra il suo ex, Arif, e Bahar ci sia del tenero

The Family: Quello che accade oggi, 3 luglio 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 3 luglio 2025 - Aslan sta cercando di elaborare il lutto, e Devin sta provando ad aiutarlo per come può. Anche gli altri membri della famiglia sono ancora sotto shock. All'improvviso, fuori dalla villa si radunano delle persone: sono i giovani che Cihan aiutava e che vogliono rivolgere le loro condoglianze ai Soykan. Aslan e Devin li accolgono tutti in casa. Dopodiché, il protagonista si accorda con Iskender, Turgut ed Ekrem: stanno elaborando un piano per stanare Ceyrek e fargliela pagare. Al contempo, Hulya vuole mettere in pratica la minaccia fatta alla madre del defunto Ilyas. Allora, Aslan tende una trappola all'assassino di suo fratello, mentre sua madre si reca da Kiymet

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 3 luglio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 3 luglio 2025 - la curiosità di Don Lorenzo comincerà a mettere paura a Vera. La cameriera si renderà conto che il conte sta facendo fin troppe domande sulla e alla duchessa, sua madre. La giovane spererà che il nobile non venga a scoprire il suo segreto e che soprattutto non venga mai a conoscenza della sua vera identità. Intanto Manuel informerà i genitori di voler organizzare una festa di fidanzamento con Jana e ovviamente i marchesi cercheranno di opporsi. Il ragazzo non li starà ad ascoltare ma sarà la sua fidanzata a mettere dei paletti. La giovane non vorrà essere trattata diversamente e non accetterà che le cose cambino così tanto da renderla una nobile, distante dai suoi amici. Pia chiederà a Don Alonso di aiutare Don Romulo, particolarmente provato dalla prigionia mentre Cruz chiederà a Petra di tenere d'occhio, costantemente, suo figlio e la sua nuova compagna

