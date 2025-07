Beautiful Anticipazioni Puntata del 3 luglio 2025: Paura in sala operatoria per Bridget e Finn, Eric è appeso a un filo!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda il 3 luglio 2025 su Canale5 vedremo Bridget e Finn occuparsi di una tragica e improvvisa situazione in sala operatoria. Eric rischierà grosso! Scopriamo insieme le anticipazioni dell'episodio della Soap.

Finn e Bridget si troveranno a gestire una situazione molto complicata. Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 3 luglio 2025, alle ore 13.50, i due medici dovranno fermare un’emorragia e un arresto cardiaco improvvisi, che metteranno a rischio la vita del povero Eric. L’operazione del Forrester si rivelerà ancora più complicata del previsto ma… Intanto RJ e Luna saranno molto felici dopo esseri rivelati, l’un l’altra, i propri sentimenti. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni 3 luglio 2025: L’operazione di Eric si complica

Ridge sta calmando Thorne mentre Bridget e Finn operano Eric. La situazione è molto complicata sia fuori che dentro la sala operatoria. Sì perché i due medici dovranno fronteggiare una situazione improvvisa e imprevista, che rischierà di mettere a rischio la vita del patriarca. Durante l’intervento il Forrester avrà un’emorragia molto forte ma avrà anche un arresto cardiaco. I due dottori si spaventeranno molto ma dovranno mantenere il sangue freddo e funzionerà… almeno per il momento.

Beautiful: Finn e Bridget concludono l’intervento

Bridget e Finn dovranno mantenere il sangue freddo e procedere come i veri professionisti che sono. I due dottori faranno di tutto per salvare Eric almeno dall’emorragia e dall’arresto cardiaco che subirà improvvisamente. I ragazzi riusciranno però a risolvere la situazione e a portare a termine l’intervento. Entrambi saranno consapevoli del fatto che nonostante tutto si sia concluso con un successo, non è tutto finito. Dovranno aspettare che passi la notte per capire se la cura sperimentale, piuttosto complicata e che dovrebbe far circolare meglio il sangue al Forrester, sta funzionando e se davvero il papà di Ridge possa tornare a vivere serenamente.

Eric si salverà? Ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

I dottori saranno felici di essere riusciti a portare a termine l’operazione ma non potranno, purtroppo, tirare un sospiro di sollievo. Sì perché Eric non sarà ancora fuori pericolo e non potranno certo dare notizie così tanto rassicuranti ai loro famigliari, che li attendono in parte nella sala d’aspetto e in parte alla Forrester Creations. Tra questi c’è RJ. Lui e Luna aspettano di avere news e sono speranzosi di avere novità rassicuranti. Intanto i due ragazzi si godranno il loro momento romantico, in cui entrambi si sono rivelati i propri sentimenti. Se solo RJ sapesse a cosa sta andando incontro…

