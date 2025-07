Forbidden Fruit Anticipazioni 3 luglio 2025: Yildiz fa una scoperta su Ender e quest'ultima va su tutte le furie!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit sono esaltanti. Nell'episodio in onda il 3 luglio 2025 alle 14:10, dopo l'incidente, Alihan fa un regalo a Zeynep per risarcirla. Lei, imbarazzata, accetta. Intanto, Ender organizza un ricevimento nella sua villa ed invita il fratello, Caner, che non va per niente a genio ad Halit. Nel corso della festa, il piccolo Erim si ferisce ad una gamba; nel caos generale, Yildiz prende il telefono della donna per sbirciare, e rischiando di essere beccato. Indagando, la giovane trova una telefonata sospetta da parte di una certa "Signorina Sinan". Yildiz informa Ender, la quale le ordina di pensare ai fatti propri...

Forbidden Fruit: Alihan fa un regalo a Zeynep...

Alihan aveva chiesto a Zeynep di prendere parte ad una premiazione da lui organizzata, e lei ha detto di sì. Inoltre, Zeynep si è proposta di dare una mano ad una collega in difficoltà, Eda, la quale, a causa di un problema, non sarebbe potuta andare a ritirare le targhe per l'evento; purtroppo, però, la gentilezza della giovane non è stata ricompensata a dovere, anzi: di lì a breve Zeynep è stata scippata. Nel momento in cui lo è venuto a sapere, Alihan è corso da lei. Ora, visto quanto è accaduto, desideroso di risarcirla, l'imprenditore le fa un regalo; benché Zeynep sia un po' imbarazza, lo accetta volentieri...

Ender vuole divorziare da Halit... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Il rapporto tra Ender ed Halit non è affatto così idilliaco come i due si sforzano di far sembrare quando sono in compagnia dei loro parenti ed amici: non appena restano soli, il feeling ostentato sparisce come per magia. In effetti, Ender, oltre ad avere un amante, un chirurgo estetico amico della figlia di Halit, ha fatto una proposta "indecente" a Yildiz: le consegnerà un'ingente somma di denaro, se riuscirà a sedurre suo marito. Infatti, il suo obiettivo è quello di divorziare da Halit senza però dover rinunciare a tutti i suoi privilegi...

Yildiz fa una scoperta su Ender, nelle Anticipazioni della puntata del 3 luglio 2025 di Forbidden Fruit

Ender ha organizzato un ricevimento nella sua villa, ed ha invitato anche suo fratello, Caner, per fare un dispetto ad Halit, dato che quest'ultimo non lo sopporta. Nel corso della festa, il piccolo Erim si fa male ad una gamba; a questo punto, approfittando del caos generale, Yildiz prende il telefono della donna per ficcanasare. La cameriera, rischiando di essere beccata da Halit, riesce a scoprire qualcosa d'interessante: vede una telefonata sospetta da parte di una certa "Signorina Sinan". Allora, Yildiz va ad informare Ender, la quale reagisce con rabbia, ordinandole di non intromettersi in cose che non la riguardano...

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su Canale 5.