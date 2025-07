The Family Anticipazioni 3 luglio 2025: Aslan e Hulya vendicano Cihan!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di The Family in onda il 3 luglio 2025 su Canale 5 rivelano che Aslan tende una trappola a Ceyrek, mentre Hulya raggiunge a sorpresa Kiymet...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family, scopriamo che, nella puntata in onda il 2 luglio 2025 alle 16:20, Aslan sta cercando di elaborare il lutto, e Devin sta provando ad aiutarlo per come può. Anche gli altri membri della famiglia sono ancora sotto shock. All'improvviso, fuori dalla villa si radunano delle persone: sono i giovani che Cihan aiutava e che vogliono rivolgere le loro condoglianze ai Soykan. Aslan e Devin li accolgono tutti in casa. Dopodiché, il protagonista si accorda con Iskender, Turgut ed Ekrem: stanno elaborando un piano per stanare Ceyrek e fargliela pagare. Al contempo, Hulya vuole mettere in pratica la minaccia fatta alla madre del defunto Ilyas. Allora, Aslan tende una trappola all'assassino di suo fratello, mentre sua madre si reca da Kiymet...

The Family: Cihan è morto per salvare Aslan...

Cihan è morto per salvare Aslan. Al termine dei festeggiamenti per il matrimonio tra Bedri e Yagmur, i due fratelli sono usciti dall'hotel per andare a comprare delle castagne, quando Ceyrek, fuggito dall'ospedale in cui era ricoverato a causa delle gravi ustioni riportate, è sopraggiunto all'improvviso e li ha attaccati alle spalle. Devin ha gridato, e così Cihan, rendendosi conto del pericolo imminente e concreto, ha fatto da scudo umano ad Aslan, prendendosi dei proiettili al suo posto. Il poverino si è accasciato a terra ed ha esalato il suo ultimo respiro tra le braccia del fratello, dopo avergli assicurato che se ne sarebbe andato in pace...

Un omaggio per Cihan... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Questo, per Aslan, è uno dei momenti più difficili della sua vita: sta dicendo addio a Cihan, il suo adorato fratello che è morto per salvargli la vita. Il biondo appare inconsolabile, ma Devin ce la sta mettendo tutta affinché non si abbatta troppo. Al contempo, anche gli altri membri della famiglia stanno provando ad elaborare il lutto, ciascuno a suo modo. D'un tratto, però, davanti alla villa si radunano delle persone, ossia i giovani che Cihan ha aiutato ed aiutava che vogliono porgere le loro condoglianze ai Soykan. Aslan e la moglie li invitano ad entrare in casa...

Aslan e Hulya meditano vendetta, nelle Anticipazioni della puntata del 2 luglio 2025 di The Family

Aslan è determinato come non mai a vendicare la morte di Cihan, quindi si riunisce con Iskender, Turgut ed Ekrem per mettere a punto un piano: devono riuscire a stanare Ceyrek per poi sbarazzarsi di lui. Al contempo, Hulya è pronta a dare seguito alla minaccia che aveva fatto a Kiymet: la prima aveva giurato alla seconda che, se avesse osato fare del male a qualcuno della sua famiglia, allora gliel'avrebbe fatta pagare molto cara. Così, mentre il protagonista ed i suoi uomini tendono una trappola a Ceyrek, Hulya fa una visita a sorpresa a Kiymet, la quale era sul punto di fuggire all'estero...

The Family va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.20, e nel weekend a partire dalle 14:30 circa, sempre su Canale5.