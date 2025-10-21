Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 21 ottobre 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 ottobre 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 21 ottobre 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito, alle 16:10, incontreremo la coraggiosa Bahar. Per finire, alle 19.40 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 21 ottobre 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 21 ottobre 2025 - mentre a casa di Steffy avverrà un terribile omicidio, le cui conseguenze saranno gravissime, Deacon e Finn continueranno a parlare di Sheila e del suo cambiamento ma anche del pericolo che le loro famiglie hanno attraversato per tutti questi anni. La Forrester, attaccata da Sheila, pianterà il coltello che ha in mano nel pieno petto della sua nemica e la vedrà cadere a terra, piena di sangue. La giovane chiamerà il 911 spaventata da quanto successo e continuando a ripetere di aver agito per legittima difesa. Intanto a Il Giardino Liam continuerà a tentare di convincere lo Sharpe ad allontanarsi dalla malefica rossa, che sicuramente lo sta imbrogliando e che farà ancora danni. Peccato che nessuno dei due sappia che il danno, stavolta, lo ha fatto Steffy Forrester... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 21 ottobre 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 21 ottobre 2025 - Halit si trova in ufficio in compagnia di Zeynep, quando sopraggiunge Metin per dirgli che Ender, con la complicità di Alihan, sta tramando alle sue spalle. In effetti, la donna sta portando avanti il suo diabolico piano per impedire le nozze tra Kemal e Zehra. Intanto, le foto di quest'ultima ubriaca stanno iniziando a circolare. Nel corso di un evento, Zehra ha alzato un po' troppo il gomito e i giornalisti hanno pensato bene di far scoppiare lo scandalo; inoltre, loro rivelano che lei ha un nuovo fidanzato. Il mattino dopo, sia il padre che il futuro marito sono molto arrabbiati; dalla sua parte sembra esserci soltanto una persona, Ender... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

La forza di una donna: Anticipazioni del 21 ottobre 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 21 ottobre 2025 - Bahar si è recata al luogo dell'incontro, ma qui ha assistito ad una scena che l'ha lasciata di stucco: un bambino che correva verso Sarp chiamandolo papà. A questo punto, la giovane ha capito che il marito, in questi anni in cui è stato lontano da lei, si è rifatto una famiglia. Bahar è distrutta, e all'improvviso viene avvicinata da qualcuno che non è mosso dalle migliori intenzioni... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 21 ottobre 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 21 ottobre 2025 - Pia scoprirà la camera segreta e penserà di avvisare subito Jana. Teresa mostrerà alla cameriera di Cruz la stanza nascosta che lei, Vera, Lope e Marcelo hanno trovato ma anche le lettere scritte da Dolores. Per questo motivo la domestica penserà di correre dalla sua amica per avvertirla di questa novità. Intanto Jana verrà derisa dai marchesi per via della sua proposta di sfruttare le abilità aeronautiche di Manuel per aiutare la famiglia. Don Romulo, Don Ricardo e Pia se la prenderanno con Petra, che continua ad alimentare l’odio di Santos nei confronti di suo padre... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

