La forza di una donna Anticipazioni 21 ottobre 2025: Bahar scopre la verità su Sarp!

Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Puntata de La forza di una donna in onda il 21 ottobre 2025 su Canale 5. Bahar scopre - nel peggiori dei modi - che Sarp si è rifatto una vita...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna sono incredibili. Nell'episodio in onda il 21 ottobre 2025 alle 16.10 circa, Bahar si è recata al luogo dell'incontro, ma qui ha assistito ad una scena che l'ha lasciata di stucco: un bambino che correva verso Sarp chiamandolo papà. A questo punto, la giovane ha capito che il marito, in questi anni in cui è stato lontano da lei, si è rifatto una famiglia. Bahar è distrutta, e all'improvviso viene avvicinata da qualcuno che non è mosso dalle migliori intenzioni...

La forza di una donna: Bahar e Sarp si rivedono...

Bahar sa che Sarp è ancora vivo, ma non sa che cosa abbia fatto durante tutti questi anni in cui sono stati separati. La giovane se lo è ritrovato davanti all'improvviso, e, dopo averlo guardato per un po', gli ha gettato le braccia al collo. Il loro abbraccio, però, non è durato molto, perché lui era lì solo per metterla in guardia: delle persone con cui non c'è da scherzare lo stanno cercando, e per questo motivo hanno preso di mira anche lei ed i loro figlioletti, Nisan e Doruk, convinti che, per andare a trovarli, sarebbe uscito allo scoperto...

Bahar nel mirino... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Enver, Hatice e Yeliz hanno discusso a lungo sul da farsi: sarebbe stato meglio informare Bahar sulla nuova vita di Sarp oppure sarebbe stato meglio tacere? E mentre loro si ponevano questo quesito e si facevano una miriade di scrupoli, Suat, Piril e Sirin si stavano accordando su quale potesse essere il modo migliore per sbarazzarsi della poverina. Allora, la perfida riccia si è messa ad elaborare uno dei suoi diabolici piani, trovando l'appoggio di padre e figlia. Così, i tre si mettono subito all'opera per far cadere Bahar in trappola, e dichiarare lo scacco matto...

Bahar scopre la verità su Sarp, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 21 ottobre 2025 de La forza di una donna

Bahar ha ricevuto un messaggio da parte di Sarp, il quale le chiedeva di vedersi nella hall di un albergo. Lei, che non vedeva l'ora di ricontrarlo per poterci parlare a quattr'occhi, non ci ha pensato due volte, e si è subito in marcia verso il luogo dell'appuntamento. Quello che Bahar non sapeva era che si trattava di una trappola, poiché a scrivere l'sms in questione, in verità, era stato Munir su ordine di Suat. Non appena giunge a destinazione, la ragazza assiste ad una scena sconvolgente: vede un bambino correre verso Sarp, chiamandolo "papà". Vicino a loro, un altro bambino, una donna ed una babysitter. Bahar capisce immediatamente che il marito si sia rifatto una vita durante questi anni trascorsi lontani, e sente il cuore spezzarsi. Poi, qualcuno la prende alle spalle: è Munir. Che intenzioni avrà?

