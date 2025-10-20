Beautiful Anticipazioni Puntata del 21 ottobre 2025: Steffy accoltella Sheila e la uccide!

Anticipazioni TV

Cosa succederà nella puntata di Beautiful del 21 ottobre 2025? Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Canale5.

Mentre a casa di Steffy avverrà un terribile omicidio, le cui conseguenze saranno gravissime, Deacon e Finn continueranno a parlare di Sheila e del suo cambiamento ma anche del pericolo che le loro famiglie hanno attraversato per tutti questi anni. La puntata di Beautiful in onda il 21 ottobre 2025, alle ore 13.45 su Canale5, sarà uno degli episodi più complicati nella storia della Soap. La Forrester, attaccata da Sheila, pianterà il coltello che ha in mano nel pieno petto della sua nemica e la vedrà cadere a terra, piena di sangue. La giovane chiamerà il 911 spaventata da quanto successo e continuando a ripetere di aver agito per legittima difesa. Intanto a Il Giardino Liam continuerà a tentare di convincere lo Sharpe ad allontanarsi dalla malefica rossa, che sicuramente lo sta imbrogliando e che farà ancora danni. Peccato che nessuno dei due sappia che il danno, stavolta, lo ha fatto Steffy Forrester. Ecco nel dettaglio cosa vedremo nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni 21 ottobre 2025: Steffy accoltella Sheila e la uccide!

Steffy si è armata di coltetto e purtroppo lo ha usato! La Forrester si è trovata di fronte a Sheila e spaventata di averla davanti, da sola in casa, e capendo le intenzioni della Carter – non arrivata di certo per parlare con lei e fare pace – ha deciso di difendersi e di colpire la sua rivale. La Forrester vedrà la sua nemica numero 1 cadere a terra piena di sangue e si affretterà a chiamare il 911 per prestarle immediati soccorsi e per trovare anche lei protezione. Nella casa sulla scogliera tornerà all’improvviso la luce e sarà chiaro cosa è accaduto. I paramedici, accorsi molto velocemente, si renderanno conto che il loro intervento non potrà risolvere nulla.

Liam accusa Deacon di non amare Hope, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

Il colloquio tra Liam e Deacon si rivelerà più lungo del previsto. Lo Spencer era passato solo per ritirare il suo ordine ma visto l’occasione ha tenuto a chiarire con il suo ex suocero, la sua posizione riguardo Hope e Sheila. Il giovane ha pregato lo Sharpe di non perdere l’occasione di avere sua figlia accanto ma visto che il barista continuerà a difendere a spada tratta la rossa, si troverà costretto a dirgli che così facendo sta dimostrando di non amare davvero sua figlia e di non avere a cuore la sua serenità. Deacon proseguirà nel giustificarsi e nel giustificare la sua compagna, che lui è certo sia davvero cambiata. Peccato che non sappia che il cambiamento sia di altro genere!

Beautiful: Finn decide di tornare a casa per controllare Steffy

Finn non è stato contento di aver lasciato Steffy da sola a casa, non dopo quello che è successo a casa di Deacon tra sua moglie e sua madre. Il ragazzo ha una bruttissima sensazione e comincerà a pensare di staccare prima da lavoro e di tornare da sua moglie anche per capire meglio se davvero lei voglia vedere morta Sheila. Il dottore ribadirà a Hope di essere stato spiazzato dalle parole della sua consorte e confermerà di pensare che una vita non debba mai essere spezzata anche se appartiene a una criminale efferata come, purtroppo, è sua madre. Quello che lo attende nella sua villetta sarà qualcosa che lui farà fatica a dimenticate… e a perdonare!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 20 al 25 ottobre 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì al sabato.