Anticipazioni TV

Forbidden Fruit Anticipazioni 21 ottobre 2025: Zehra nei guai, Halit e Kemal sono furiosi con lei!

Francesca Simone
Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda il 21 ottobre 2025 su Canale 5: stanno circolando degli scatti imbarazzati di Zehra, ed Halit e Kemal non ne sono per niente felici...

Forbidden Fruit Anticipazioni 21 ottobre 2025: Zehra nei guai, Halit e Kemal sono furiosi con lei!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit sono elettrizzanti. Nell'episodio in onda il 21 ottobre 2025 alle 14:10, Halit si trova in ufficio in compagnia di Zeynep, quando sopraggiunge Metin per dirgli che Ender, con la complicità di Alihan, sta tramando alle sue spalle. In effetti, la donna sta portando avanti il suo diabolico piano per impedire le nozze tra Kemal e Zehra. Intanto, le foto di quest'ultima ubriaca stanno iniziando a circolare. Nel corso di un evento, Zehra ha alzato un po' troppo il gomito e i giornalisti hanno pensato bene di far scoppiare lo scandalo; inoltre, loro rivelano che lei ha un nuovo fidanzato. Il mattino dopo, sia il padre che il futuro marito sono molto arrabbiati; dalla sua parte sembra esserci soltanto una persona, Ender...

Forbidden Fruit: Il piano di Ender...

Ender sta portando avanti il suo diabolico piano, che al momento procede senza intoppi. La donna si è messa in testa di far saltare le imminenti nozze tra Kemal e Zehra, per mettere i bastoni tra le ruote ad Halit. Infatti, il giovane ha assicurato a quest'ultimo che, una volta diventato il marito di sua figlia, si sarebbe schierato apertamente dalla sua parte, dunque contro Alihan ed Ender. Allora, la mora si è subito rimboccata le maniche per prendere in mano la situazione prima che fosse troppo tardi. Così, Ender ha avuto un interessante faccia a faccia con Irem, la quale sarebbe dovuta diventare sua complice...

Halit viene messo in guardia... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Halit si trova nel suo ufficio insieme a Zeynep, quando sopraggiunge all'improvviso Metin con una notizia da dargli. Quest'ultimo deve aggiornare subito l'imprenditore: sembra proprio che Ender stia tramando alle sue spalle. Nel momento in cui entra a conoscenza di ciò, Halit si rende conto di dover urgentemente prendere provvedimenti, perché sa bene che con la sua perfida ex moglie ci sia ben poco da scherzare. Che cosa deciderà di fare a questo punto l'uomo? Non ci resta che stare a guardare per scoprirlo...

Zehra nella bufera, nelle Anticipazioni della puntata del 21 ottobre 2025 di Forbidden Fruit

Zehra si è cacciata in un grosso guaio. Stanno iniziando a circolare alcune foto a dir poco imbarazzanti - per non dire compromettenti - che hanno per protagonista proprio la mora. Zehra si era concessa una serata di svago in vista del suo matrimonio, ed ha alzato un po' troppo il gomito. Nel momento in cui i giornalisti si sono accorti del suo stato alternato, hanno pensato bene d'immortalarla per far scoppiare uno scandalo; in più, hanno fatto uscire anche la notizia che Zehra ha un nuovo fidanzato. Il mattino seguente, quest'ultima deve fare i conti con l'ira di Halit e con l'indifferenza di Kemal, talmente tanto arrabbiato per l'accaduto che preferisce prendersi del tempo per sbollire prima di affrontarla. L'unica che sembra essere dalla parte di Zehra è Ender... che, chiaramente, ha qualcosa in mente!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 20 al 24 ottobre 2025.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì nel daytime di Canale 5.

Francesca Simone
