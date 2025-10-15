Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 20 al 24 ottobre 2025: Zeynep e Dundar sono una nuova coppia!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame delle puntate della soap opera turca Forbidden Fruit che andranno in onda dal 20 al 24 ottobre 2025 su Canale 5. Ecco il riassunto di ciò che accadrà nei sorprendenti episodi della settimana prossima!

Lunedì 20 ottobre 2025

Ender sta portando avanti il suo piano senza intoppi. Tuttavia, nel momento in cui resta sola con Irem, viene a sapere che quest'ultima non è per niente ingenua come credeva, anzi: sa bene come tenerle testa. Intanto, Emir e Caner sono in grossi guai, perché il primo viene inseguito da alcuni strozzini a cui deve del denaro. Fortunatamente, qualcuno interviene per aiutarli.

Martedì 21 ottobre 2025

Halit è in ufficio con Zeynep, quando sopraggiunge Metin per dirgli che Ender, con la complicità di Alihan, sta tramando alle sue spalle. In effetti, la donna sta portando avanti il suo diabolico piano per impedire le nozze tra Kemal e Zehra. Intanto, le foto di quest'ultima ubriaca stanno iniziando a circolare. Nel corso di un evento, Zehra ha alzato un po' troppo il gomito e i giornalisti hanno pensato bene di far scoppiare lo scandalo; inoltre, loro rivelano che lei ha un nuovo fidanzato. Il mattino successivo, suo padre la rimprovera duramente, mentre il futuro marito è fuori di sé dalla rabbia. Zehra riesce a trovare una spalla solo in Ender.

Mercoledì 22 ottobre 2025

Zeynep viene a sapere che Ender ed Alihan hanno richiesto l'affidamento esclusivo di Erim. La giovane pensa che l'amato si stia costruendo una nuova famiglia con la moglie, e che quindi farebbe bene a rassegnarsi. Per svagarsi, Zeynep organizza una serata con gli amici di Bursa. Yildiz ne approfitta per invitare Bircan, l'ex di Kemal, alla quale affiderà un compito ben preciso.

Giovedì 23 ottobre 2025

Emir è certo di essersi ormai liberato dai creditori, quindi rifiuta l'aiuto di Dundar. Intanto, Zeynep decide di chiedere scusa a quest'ultimo per il suo atteggiamento, così lo invita a pranzo. Al ristorante, lei e Dundar s'imbattono in Alihan, il quale propone loro di sedersi insieme. Zeynep, spiazzata, gli rifila un secco e sonoro "no", dicendogli che ormai lei ed il ragazzo sono una coppia, quindi necessitano dei loro spazi. Sotto shock, Alihan va via. In un secondo momento, Zeynep spiega a Dundar la delicata e complessa situazione con l'ex, e lui accetta di portare avanti la messinscena per aiutarla.

Venerdì 24 ottobre 2025

Il rumor secondo cui Zeynep e Dundar sarebbero una nuova coppia si sta diffondendo a macchia d'olio. Intanto, Ender e Yildiz stanno unendo le forze per ostacolare le nozze tra Zehra e Kemal. Infatti, la bionda, seppur inizialmente titubante, crede che sia la cosa migliore da fare. Nel loro piano, però, dovrà essere coinvolta anche Irem. In seguito, Yildiz fa la prima mossa, chiedendo ad Halit il permesso di partecipare ad una festa.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su Canale 5.