La forza di una donna Anticipazioni Puntate dal 20 al 25 ottobre 2025: Nisan e Doruk sono stati rapiti!

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Nuove Puntate de La forza di una donna, la soap turca di Canale 5, in onda dal 20 al 25 ottobre 2025. Ecco le trame.

La forza di una donna, le Anticipazioni delle puntate in onda dal 20 al 25 ottobre 2025

Lunedì 20 ottobre 2025

Ricevuto l'sms da parte di Sarp, Bahar si sta recando verso il luogo dell'incontro. Tuttavia, la poverina non sa che il messaggio in questione non l'ha scritto il marito, bensì Munir. Infatti, quest'ultimo ha messo in atto il piano architettato da Sirin, la quale ha l'obiettivo di far scoprire - nel peggiore dei mondi - a Bahar che Sarp ha una nuova moglie e dei nuovi figli.

Martedì 21 ottobre 2025

Bahar ha raggiunto il luogo dell'appuntamento, ma qui ha assistito ad una scena che l'ha lasciata di stucco: un bambino che correva verso Sarp chiamandolo papà. A questo punto, la giovane ha capito che il marito, in questi anni in cui è stato lontano da lei, si è rifatto una famiglia. Bahar è distrutta, e all'improvviso viene avvicinata da Munir.

Mercoledì 22 ottobre 2025

Munir ha gettato Bahar nel panico, facendole vedere un video in cui ci sono i piccoli Nisan e Doruk insieme ad un perfetto sconosciuto. Il braccio destro di Suat ha messo la ragazza sull'attenti, consigliandole di andare via senza fare scenate, per il bene dei figlioletti. Questo gesto intimidatorio, ovviamente, serve per farle capire di essere del tutto indifesa.

Giovedì 23 ottobre 2025

Dopo aver vissuto dei momenti di pura angoscia, finalmente Bahar ritrova il sorriso: Nisan e Doruk stanno bene, e tornano da lei sani e salvi. Purtroppo, però, la pace non è destinata a durare. Hatice sta mettendo in ordine la stanza di Sirin, quando s'imbatte in qualcosa che attira la sua attenzione e la manda su tutte le furie. La donna prende la figlia di petto per chiederle spiegazioni.

Venerdì 24 ottobre 2025

Hatice sta spingendo Sirin con le spalle al muro. Quest'ultima, per uscirne e al contempo per riconquistare la fiducia paterna, decide di confessare ad Enver qual è la verità sull'origine del denaro che la mamma aveva spacciato per la sua liquidazione: gli ha mentito, in realtà quei soldi appartenevano a Sarp.

Sabato 25 ottobre 2025

Bahar si rende conto che è tempo di voltare pagina e guardare avanti. Intanto, Yeliz annuncia di aver ottenuto un colloquio di lavoro. Sarp, invece, invia ad Enver una busta con un telefono ed un biglietto con la richiesta di farlo avere alla prima moglie, che dovrebbe richiamarlo al più presto. Il sarto, sospettoso, compone il numero in prima persona e a rispondere è proprio il genero. Nel frattempo, il piccolo Doruk sta iniziando a mostrare i primi segnali di gelosia nei confronti dei fratellastri. Nel mentre, Piril si sta infuriando con Sarp, perché quest'ultimo ha salvato il numero di Bahar come "Mia Bahar". La giovane ha una crisi di nervi. Per finire, la protagonista si rimbocca le maniche per trovare un nuovo impiego, e Ceyda le dà una mano.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 16:05.