La Promessa Anticipazioni dal 19 al 25 ottobre 2025: Padre Samuel ha deciso, vuole andare via

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate La Promessa in arrivo su Rete4 nella quarta settimana di agosto 2025. Ecco le anticipazioni degli episodi della Soap in onda dal 19 al 25 ottobre 2025.

La Promessa continua il suo appuntamento settimanale con le puntate in onda dal 19 al 25 ottobre 2025. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap con le anticipazioni, puntata per puntata. Ricordiamo che l'appuntamento è dal lunedì alla domenica, alle ore 19.40 circa su Rete4.

La Promessa Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Soap dal 19 al 25 ottobre 2025

Domenica 19 ottobre 2025

Cruz è consapevole che, se vuole scoprire chi l’ha tradita, dovrà pagare un prezzo. Sarà proprio Jana, a contribuire a farle raggiungere lo scopo. Chi invece non ottiene nulla è Maria Fernandez: padre Samuel continua a rifiutarsi di parlare del loro bacio. Angela indaga su Curro e sui motivi che lo hanno spinto a non parlare di Martina dopo averla vista al ballo.

Lunedì 20 ottobre 2025

La relazione tra Pia e Ricardo sta attraversando un momento difficile, tanto che la cameriera comincia a chiedersi se non sia arrivato il momento di prendere decisioni drastiche. Leocadia si mostra irremovibile con Lorenzo dopo il bacio inatteso, avvertendolo che, se oserà provarci, dovrà affrontarne le conseguenze. Infine, durante il pranzo, Jana propone un’idea per trovare nuove fonti di guadagno.

Martedì 21 ottobre 2025

La proposta di Jana di sfruttare l’abilità di Manuel nel campo dall’aviazione per sanare le finanze della famiglia non viene accolta bene dai Marchesi. Teresa mostra a Pia la camera segreta e Pia lo dice a Jana, mostrandole le lettere. Sebbene Petra venga elogiata da più persone, il maggiordomo e Donna Pia la rimproverano perché continua a intromettersi negli affari di Pia, Don Ricardo e Santos.

Mercoledì 22 ottobre 2025

Padre Samuel informa la servitù che lascerà La Promessa e che potrebbero trasferirlo lontano da Lujan. Alonso chiede a Romulo di preparare un elenco di possibili licenziamenti perché la situazione è in peggioramento. Pia lascia Ricardo dopo che lui ha confessato di temere di amare ancora la moglie Ana.

Giovedì 23 ottobre 2025

La famiglia discute su cosa fare per uscire dalla crisi. Il marchese vuole vendere metà dei terreni, mentre Catalina intende raddoppiare le coltivazioni. Non trovando un accordo, Alonso prende posizione con fermezza. Lorenzo accetta di tentare di combinare il matrimonio di Curro con la figlia del duca de Castroviejo.

Venerdì 24 ottobre 2025

Cruz cerca invano di farsi perdonare da Leocadia nella speranza che la donna rinunci alla sua vendetta. Jana chiedere a Teresa e a Pia di lasciare che sia lei a indagare sulla camera segreta. Maria Fernandez vorrebbe che Samuel restasse ma lui le conferma che la decisione è definitiva.

Sabato 25 ottobre 2025

Samuel ha deciso di partire e non c’è nulla che gli faccia cambiare idea. La camera segreta diventa oggetto di discussione e tutti vogliono scoprine il significato.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete4.