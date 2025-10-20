TGCom24
La Promessa Anticipazioni 21 ottobre 2025: Pia sconvolge Jana con una misteriosa rivelazione, ecco quale

Cosa accadrà nella puntata de La Promessa in onda il 21 ottobre 2025? Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rete4.

Pia scoprirà la camera segreta e penserà di avvisare subito Jana. Nella puntata de La Promessa in onda il 21 ottobre 2025, alle ore 19.50 su Rete4, Teresa mostrerà alla cameriera di Cruz la stanza nascosta che lei, Vera, Lope e Marcelo hanno trovato ma anche le lettere scritte da Dolores. Per questo motivo la domestica penserà di correre dalla sua amica per avvertirla di questa novità. Intanto Jana verrà derisa dai marchesi per via della sua proposta di sfruttare le abilità aeronautiche di Manuel per aiutare la famiglia. Don Romulo, Don Ricardo e Pia se la prenderanno con Petra, che continua ad alimentare l’odio di Santos nei confronti di suo padre. Ecco nel dettaglio cosa vedremo nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 21 ottobre 2025: Pia mostra a Jana le lettere di sua madre

Vera e Teresa facevano bene a temere che Pia le avesse sentite. Effettivamente la cameriera ha capito che qualcuno era nascosto in un angolo segreto della camera della marchesa e riuscirà a farsi rivelare il mistero da Teresa, che riterrà opportuno informarla dati i recenti ritrovamenti. Pia correrà a dire tutto a Jana e le mostrerà le lettere di Dolores che i suoi colleghi hanno rinvenuto all’interno della stanza. Le due donne capiranno subito che la mamma della giovane e di Curro è stata per molto tempo nascosta in quegli spazi, a lungo dimenticati.

Jana derisa dai marchesi, ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa

Alla tenuta la bancarotta dei marchesi non è più un mistero tutti, compresi i domestici, sanno che i nobili non se la passano per nulla bene. Jana ha tentato già una volta di dare il suo contributo per aiutare la sua nuova famiglia ma è stata prontamente rimessa al suo posto da Cruz. Purtroppo succederà la stessa cosa quando la giovane proporrà di sfruttare l’abilità di Manuel nell’aviazione per risanare le casse dei Lujàn. I nobili si infurieranno sentendo questa idea e derideranno la ragazza, che continua ad avere – per loro – delle idee assurde.

La Promessa: Petra semina zizzania ma è ora di dire basta

Petra continua ad avere il favore di Santos, che pende dalle sue labbra e crede solo alle sue parole. La rissa scoppiata tra Ricardo e suo figlio ha reso le cose ancora più difficili e Don Romulo è dovuto intervenire per frenare padre e figlio. Il maggiordomo capirà di dover però frenare la governante. Nonostante la donna abbia il sostegno di molti alla tenuta, Romulo le intimerà di smetterla di intromettersi in affari che non la riguardano e di seminare zizzania tra Ricardo e Santos ma anche nella vita sentimentale di Pia.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica nell'access prime time di Rete 4.

