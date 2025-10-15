TGCom24
Beautiful Anticipazioni dal 20 al 25 ottobre 2025: Steffy uccide Sheila!
Beautiful Anticipazioni dal 20 al 25 ottobre 2025: Steffy uccide Sheila!

Francesca Simone
Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 20 al 25 ottobre 2025. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Beautiful Anticipazioni dal 20 al 25 ottobre 2025: Steffy uccide Sheila!

Beautiful continua con le sue storie sempre più intriganti, tra tradimenti e sfilate di moda. L'appuntamento con la Soap americana è alle ore 13.45 dal lunedì al venerdì e alle ore 14.00/14.10 il sabato sempre su Canale 5. Scopriamo insieme le Anticipazioni complete degli episodi inediti che vedremo in onda dal 20 al 25 ottobre 2025 .

Beautiful, Puntate dal 20 al 25 ottobre 2025: Sheila spaventa Steffy...

Alla casa sulla scogliera si sta per consumare una tragedia. Steffy si trova qui, ed è da sola al buio. La giovane è piuttosto irrequieta, perché la tempesta ha provocato un blackout. Come se non bastasse, la Forrester ha il terribile sospetto che qualcuno si sia appostato dietro la porta-finestra ad osservarla. La sua paura, in realtà, è che si tratti proprio dell'odiata e spietata suocera, Sheila Carter. E, in effetti, a quanto pare non si stia sbagliando. Nel mentre Liam si reca a "Il Giardino" per ritirare la sua cena d'asporto, ma dice a Deacon di volersi sbrigare per evitare d'imbattersi nella Dark Lady. Allora l'uomo lo rassicura, perché Sheila non è presente; poi, la difende e dichiara il suo amore per lei, certo che ormai sia davvero cambiata...

Beautiful: Steffy chiama Finn in preda al panico...

In ospedale, Finn si sta aprendo con Hope, confidandole di non sentirsi tranquillo nel sapere che Steffy si trovi da sola in casa mentre la tempesta sta infuriando. La bionda prova a tranquillizzarlo, ma il dottore continua ad essere piuttosto inquieto. Poco dopo, Finn riceve una telefonata dalla moglie, che, in preda al panico, gli confessa che cosa è appena accaduto: ha colpito a morte Sheila, la quale si era introdotta furtivamente in casa loro con il chiaro intento di farle del male. Il medico l'ascolta attonito, facendo molta fatica a credere alle sue orecchie...

Beautiful: Steffy confessa l'omicidio di Sheila!

Alla Casa di Moda, Carter spiazza Ridge e Thomas con una sconvolgente rivelazione: Sheila Carter è morta, ed è stata uccisa proprio alla casa sulla scogliera. Padre e figlio, consci della gravità della situazione, si dirigono in tutta fretta da Steffy. Quest'ultima è in evidente stato di shock, e racconta che si è vista costretta a difendersi: dopo che si è ritrovata davanti la folle suocera, che per giunta nascondeva qualcosa in tasca, le ha intimato di andare via più volte; dato che la Carter non le ha dato ascolto, spaventata al pensiero di ciò che avrebbe potuto farle, la Forrester ha afferrato un coltello e l'ha colpita. Finn è distrutto, anche perché non riesce ad accettare che sia stata sua moglie ad uccidere sua madre. Ridge, notando la confusione del genero, lo sprona a stare accanto a Steffy...

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì al sabato.

Francesca Simone
