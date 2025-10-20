Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 20 ottobre 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 ottobre 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 20 ottobre 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito, alle 16:10, incontreremo la coraggiosa Bahar. Per finire, alle 19.40 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 ottobre 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 20 ottobre 2025 - è una notte buia e tempestosa per Steffy e questo perché la viletta sulla scogliera ha subito un improvviso blackout e, come se non bastasse, la Forrester è convinta che ci sia qualcuno nel suo giardino e che si voglia intromettere nella sua casa. Le sue intuizioni la porteranno a pensare che possa essere Sheila, decisa a vendicarsi dopo quanto successo le ore precedenti. E in effetti la Carter si aggira intorno all’abitazione, pronta ad agire dopo aver fatto perdere le sue tracce a un Deacon molto preoccupato. Intanto Finn, a colloquio con Hope, riferirà di essere in ansia per sua moglie, rimasta sola al buio. Il giovane confesserà di non riuscire a calmarsi e di poterlo fare solo quando saprà la sua amata al sicuro… ma le cose prenderanno una piega molto ma molto più drammatica del previsto. Steffy commetterà un omicidio! Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 20 ottobre 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 20 ottobre 2025 - Ender porta avanti il suo piano. Tuttavia, nel momento in cui resta sola con Irem, viene a sapere che quest'ultima non è per niente ingenua come credeva, anzi: sa bene come tenerle testa. Intanto, Emir e Caner sono in grossi guai, perché il primo viene inseguito da alcuni strozzini a cui deve del denaro. Fortunatamente, qualcuno interviene per dare loro una mano... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

La forza di una donna: Anticipazioni del 20 ottobre 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 20 ottobre 2025 - dopo aver ricevuto un messaggio da parte di Sarp, Bahar si sta recando verso il luogo dell'incontro. Tuttavia, la poverina non sa che l'sms in questione non l'ha scritto il marito, bensì Munir. Infatti, quest'ultimo ha messo in atto il piano architettato da Sirin, la quale ha l'obiettivo di far scoprire a Bahar che Sarp si è rifatto una vita... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 20 ottobre 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 20 ottobre 2025 - tra Leocadia e Don Lorenzo voleranno scintille di odio. La nuova arrivata minaccerà il Capitano di starle lontano e di non provare mai più a baciarla come è appena successo. La donna sarà irremovibile su questa questione e non accetterà alcun tipo di scusa da parte del De La Mata. Se riproverà a baciarla, lei gliela farà pagare. Intanto Pia si renderà conto di quanto il suo rapporto con Don Ricardo sia diventato complicata e comincerà a pensare che sia arrivato il momento di prendere una decisione difficile ma necessaria. Durante il pranzo con la famiglia, Jana dirà a tutti di aver trovato una soluzione per risolvere le difficoltà finanziarie e proporrà una nuova fonte di guadagno, che farà infuriare i marchesi... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

