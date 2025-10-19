La forza di una donna Anticipazioni 20 ottobre 2025: Bahar cade in trappola!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna, in onda domani 20 ottobre 2025 su Canale 5, ci svelano che Bahar si presenta all'appuntamento, non sapendo che non è stato Sarp a mandarle il messaggio...

Leggendo le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna, scopriamo che, nella puntata in onda il 20 ottobre 2025 attorno alle 16:10, dopo aver ricevuto un messaggio da parte di Sarp, Bahar si sta recando verso il luogo dell'incontro. Tuttavia, la poverina non sa che l'sms in questione non l'ha scritto il marito, bensì Munir. Infatti, quest'ultimo ha messo in atto il piano architettato da Sirin, la quale ha l'obiettivo di far scoprire a Bahar che Sarp si è rifatto una vita...

La forza di una donna: Bahar non sa tutta la verità...

Bahar ha scoperto che Sarp è vivo quando quest'ultimo ha bussato alla porta di casa sua. Lei, sotto shock, dopo averlo guardato con gli occhi sgranati e pieni di lacrime per qualche istante, gli ha gettato le braccia al collo e lo ha tenuto stretto forte a sé. Poi, lui è sparito di nuovo, perché c'è qualcuno - con cui c'è ben poco da scherzare - che lo sta cercando per fargli fare una brutta fine. Dal loro incontro, però, Bahar non sta facendo altro che pensare a Sarp, così come lui non sta facendo altro che pensare a lei. Nel mentre, le persone attorno a Bahar si stanno domandando se non sia il caso di raccontarle proprio tutta la verità...

Sirin elabora un diabolico piano... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Mentre Enver, Hatice e Yeliz si stanno chiedendo se debbano rivelare a Bahar che Sarp si è rifatto una vita, Piril sta chiedendo a Suat di aiutarla a fare in modo che non debba perdere suo marito. Infatti, la giovane è terrorizzata al pensiero che Sarp possa lasciarla per tornare dalla prima moglie, visto che le ha chiaramente detto di non aver mai smesso di amarla. Allora, il padre prende subito in mano la situazione, rivolgendosi a qualcuno che potrebbe essere loro utile per centrare l'obiettivo: Sirin. La perfida riccia, senza perdere tempo, si mette ad escogitare un diabolico piano...

Bahar cade in trappola, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 20 ottobre 2025 de La forza di una donna

Bahar ha ricevuto un sms da parte di Sarp. Dato che non aspettava altro che un segnale da parte sua, desiderosa di rivederlo per poterci parlare, senza pensarci due volte, la poverina si dirige verso il luogo dell'appuntamento che le ha dato il consorte. Quello che Bahar non sa è che non è stato Sarp a scrivere il messaggio in questione, bensì Munir, il quale ha ricevuto questo preciso ordine da Suat. L'uomo sta seguendo alla lettera il piano elaborato da Sirin, la quale crede che per sbarazzarsi della sorellastra sia necessario farle scoprire - nel modo più traumatico possibile - che il suo amato, in questi anni di assenza, si è rispostato ed ha avuto altri figli...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 20 al 25 ottobre 2025.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 16:10.