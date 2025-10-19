TGCom24
Beautiful Anticipazioni Puntata del 20 ottobre 2025: Steffy si arma di coltello... e la sua vita cambia per sempre!

Silvia Farris

Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 20 ottobre 2025. Ecco cosa succederà nell'episodio della Soap di Canale5.

Beautiful Anticipazioni Puntata del 20 ottobre 2025: Steffy si arma di coltello... e la sua vita cambia per sempre!

È una notte buia e tempestosa per Steffy e questo perché nella puntata di Beautiful, in onda il 20 ottobre 2025, alle ore 13.45 su Canale5, la viletta sulla scogliera ha subito un improvviso blackout e, come se non bastasse, la Forrester è convinta che ci sia qualcuno nel suo giardino e che si voglia intromettere nella sua casa. Le sue intuizioni la porteranno a pensare che possa essere Sheila, decisa a vendicarsi dopo quanto successo le ore precedenti. E in effetti la Carter si aggira intorno all’abitazione, pronta ad agire dopo aver fatto perdere le sue tracce a un Deacon molto preoccupato. Intanto Finn, a colloquio con Hope, riferirà di essere in ansia per sua moglie, rimasta sola al buio. Il giovane confesserà di non riuscire a calmarsi e di poterlo fare solo quando saprà la sua amata al sicuro… ma le cose prenderanno una piega molto ma molto più drammatica del previsto. Steffy commetterà un omicidio! Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni: Steffy ne è convinta, qualcuno si è introdotto in casa sua!

Steffy è sola in casa al buio ed è certa che qualcosa stia per succedere, qualcosa di molto drammatico. La Forrester è convinta di avere compagnia e di essere molto vicina a dover affrontare un intruso, che si è lentamente fatto strada nella sua villetta. E crede anche di sapere chi sia! In preda al panico, telefonerà per chiedere aiuto e appena chiusa la chiamata si munirà di un grosso coltello e comincerà a chiamare il nome di Sheila, sicura che sia proprio lei la persona che si è introdotta in casa sua e vuole farle del male. Un’ombra le farà gelare il sangue e la farà urlare di paura ma anche sferrare un attacco con il suo coltello.

Beautiful: Finn in ansia per Steffy, il suo sesto senso ha ragione

Steffy è in pericolo, Finn se lo sente. Sua moglie l’ha informato che a casa è scattato un blackout e il dottore ha paura che qualcosa stia sfuggendo al loro controllo. Hope, con lui nel suo studio, cercherà di calmarlo ma il medico le confesserà di non sentirsi per nulla tranquillo di quello che sta accadendo e di pensare che la sua consorte abbia esagerato con Sheila. Steffy ha provocato un cane molto pericoloso, che potrebbe mordere da un momento all’altro senza che nessuno possa fare qualcosa per fermarlo. In realtà Steffy sa come difendersi e farà qualcosa che cambierà per sempre la sua vita: un assassinio!

Deacon preoccupato, dov’è finita Sheila? Ecco cosa vedremo nelle puntate di Beautiful

Deacon ha cercato ovunque Sheila e ha cercato pure di contattarla sul cellulare, senza però ricevere risposta. La Carter sembra essere sparita nel nulla e il barista spera solo che non si sia messa nei guai da sola. In effetti quello che sta succedendo alla villetta sulla scogliera non presagisce nulla di buono e un coltello affilato farà qualcosa di irreparabile. Lo Sharpe sentirà che qualcosa è sfuggita al suo controllo ma continuerà a rassicurare Liam sul grande cambiamento della sua compagna, che non è più il mostro di un tempo… e forse avrà pure ragione!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 20 al 25 ottobre 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì al sabato.

Silvia Farris
