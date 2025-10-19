La Promessa Anticipazioni 20 ottobre 2025: Leocadia minaccia Don Lorenzo dopo il loro bacio!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 20 ottobre 2025. Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rete4.

Tra Leocadia e Don Lorenzo voleranno scintille di odio. Nella puntata de La Promessa in onda il 20 ottobre 2025, alle ore 19.50 su Rete4, la nuova arrivata minaccerà il Capitano di starle lontano e di non provare mai più a baciarla come è appena successo. La donna sarà irremovibile su questa questione e non accetterà alcun tipo di scusa da parte del De La Mata. Se riproverà a baciarla, lei gliela farà pagare. Intanto Pia si renderà conto di quanto il suo rapporto con Don Ricardo sia diventato complicata e comincerà a pensare che sia arrivato il momento di prendere una decisione difficile ma necessaria. Durante il pranzo con la famiglia, Jana dirà a tutti di aver trovato una soluzione per risolvere le difficoltà finanziarie e proporrà una nuova fonte di guadagno, che farà infuriare i marchesi. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Leocadia minaccia Don Lorenzo, nella puntata de La Promessa del 20 ottobre 2025

Lorenzo ha baciato, inaspettatamente (o forso no!), Leocadia. La donna è rimasta sconvolta da quanto successo e, ripresa coscienza di sé, si infurierà come non mai. La madre di Angela minaccerà il De La Mata e gli intimerà di stare lontana da lei e di non permettersi più, in nessun modo, di baciarla. Se lo rifarà pagherà a caro prezzo il suo gesto e niente e nessuno le impedirà di prendersi la sua terribile vendetta. Ma perché Leocadia si arrabbierà così tanto? Che tra lei e il Capitano sia successo qualcosa in passato che non vuole che si ripeta?

La Promessa Anticipazioni: Pia pensa di rompere con Don Ricardo

Alla tenuta è scoppiata la rissa tra Don Ricardo e Santos e questo ancora per via delle bugie che il valletto ha scoperto su sua madre. Il giovane non riesce a perdonare suo padre per avergli mentito per così tanti anni e nemmeno le sue suppliche stanno facendo breccia nel suo cuore. Questo sta rendendo il maggiordomo sempre più triste e disilluso e, giorno dopo giorno, lo sta allontanando da Pia. Tra i due le cose non stanno andando per nulla bene, tanto che la cameriera comincerà a pensare che sia arrivato il momento di darci un taglio e di lasciare il suo innamorato.

La Promessa: Jana propone un’idea per salvare la famiglia dalla bancarotta

Don Alonso non ha potuto tenere il segreto della bancarotta per tanto tempo. I domestici hanno capito che qualcosa non va quando nelle cucine non sono più arrivate le derrate alimentari di un tempo. Jana si è proposta di visionare i libri contabili per dare una mano a frenare il fallimento ma Cruz le ha impedito di fare anche un solo passo in questa direzione, convinta che lei non debba metterci bocca. La giovane non si perderà d’animo e determinata ad aiutare la sua nuova famiglia, proporrà una nuova fonte di guadagno per i Lujàn e questa coinvolgerà il talento aeronautico di Manuel. Ma anche stavolta incontrerà il parere sfavorevole dei marchesi, che proprio non vorranno che il loro erede si metta a lavorare.

