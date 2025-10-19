TGCom24
Forbidden Fruit
Forbidden Fruit
Anticipazioni TV

Forbidden Fruit Anticipazioni 20 ottobre 2025: Ender inarrestabile, ma c'è qualcuno che le tiene testa...

Francesca Simone

Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 20 ottobre 2025 su Canale 5 rivelano che Ender sta portando avanti il suo piano, ma non immaginava che Irem fosse un osso duro...

Forbidden Fruit Anticipazioni 20 ottobre 2025: Ender inarrestabile, ma c'è qualcuno che le tiene testa...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit, scopriamo che, nella puntata in onda il 20 ottobre 2025 alle 14:10, Ender porta avanti il suo piano. Tuttavia, nel momento in cui resta sola con Irem, viene a sapere che quest'ultima non è per niente ingenua come credeva, anzi: sa bene come tenerle testa. Intanto, Emir e Caner sono in grossi guai, perché il primo viene inseguito da alcuni strozzini a cui deve del denaro. Fortunatamente, qualcuno interviene per dare loro una mano...

Forbidden Fruit: Ender ha un piano...

Ender sta portando avanti il suo piano, determinata come non mai a mettere i bastoni tra le ruote a Kemal e Zehra: vuole mandare a monte il loro imminente matrimonio. Infatti, la donna ha scoperto che, dopo le nozze, il suo complice si schiererà apertamente dalla parte di Halit, il nuovo suocero. Per questa ragione, Ender ha capito di doversi muovere prima che fosse troppo tardi: è importante giocare d'anticipo per riuscire a neutralizzare il nemico. Così, la mora ha fatto una particolare richiesta ad Alihan, lasciandolo spiazzato...

Ender ed Irem faccia a faccia... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Ender ha proposto ad Alihan d'invitare a cena Hakan, sperando che quest'ultimo portasse con sé Irem. Infatti, la donna ha deciso di coinvolgere la cugina di Zeynep e Yildiz nel suo piano. Tuttavia, nel momento in cui si ritrova faccia a faccia con Irem, Ender si rende immediatamente conto di non avere a che fare con una giovane ingenua: non è affatto una sprovveduta, anzi, è particolarmente sveglia, tanto che riesce a tenerle testa senza troppi problemi. Come andrà a finire il loro incontro? La signora sarà in grado di centrare il suo obiettivo?

Emir e Caner nei guai, nelle Anticipazioni della puntata del 20 ottobre 2025 di Forbidden Fruit

Emir si è cacciato in un gran bel guaio, e sta trascinando "giù" con sé anche il suo amico. Il ragazzo si è indebitato con un tipo losco, e non ha la minima idea di come fare a restituire tutto il denaro, visto che non dispone di una cifra del genere. Il suo strozzino gli ha fatto presente che, se non gli ridarà quanto prima fino all'ultimo centesimo, allora ne pagherà le conseguenze. Ed ora, Emir e Caner vengono inseguiti da alcuni uomini con cui c'è ben poco da scherzare, e che pretendono che il primo saldi il suo debito. Per fortuna, qualcuno sta per intervenire in loro aiuto...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 20 al 24 ottobre 2025.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì nel daytime di Canale 5.

Forbidden Fruit
Forbidden Fruit
Guida TV