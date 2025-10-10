Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 10 ottobre 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 10 ottobre 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 10 ottobre 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito, alle 16:10, incontreremo la coraggiosa Bahar. Per finire, alle 19.40 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 10 ottobre 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 10 ottobre 2025 - per Deacon e Sheila si mette molto male ed è tutta “colpa” di Hope. La piccola Logan continuerà a sostenere che suo padre debba lasciare la Carter e lo pregherà di farlo il prima possibile. Lo Sharpe tenterà di convincere la figlia a lasciare che Sheila dimostri di essere cambiata e di non voler più il male della famiglia Forrester e pure la rossa cercherà di riconquistare la fiducia della biondina ma lei, certa che un’assassina come la rossa non possa aver redenzione e convinta di non volerla in famiglia, si rifiuterà anche solo di ascoltare queste parole. Intanto il dramma di Luna diventerà sempre più preoccupante e questo perché la verità non uscirà allo scoperto... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 10 ottobre 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 10 ottobre 2025 - Zeynep conferma a Dundar l'invito a cena fuori. Intanto, Ender scopre qualcosa che la lascia basita: trova i farmaci di Alihan. Successivamente, la mora s'incontra con Zerrin per tentare di convincerla a riprendere il controllo delle sue azioni e smetterla una volta per tutte di sostenere Halit. La cognata le darà ascolto? Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

La forza di una donna: Anticipazioni del 10 ottobre 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 10 ottobre 2025 - Arif capisce che Cevat sta pedinando Bahar ed i piccoli Nisan e Doruk. In ansia per loro, il ragazzo mette in guardia l'amata. Dopodiché, Enver si reca al bar di Arif, ma non lo trova; inoltre, trova una traccia di sangue sul bancone. L'uomo allerta tutti gli altri, e Ceyda arriva ad ipotizzare che qualcuno potrebbe aver sequestrato il giovane! Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 10 ottobre 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 10 ottobre 2025 - Cruz non riuscirà a trattenersi e insulterà pesantemente Jana. La marchesa non sopporterà l’ennesima beffa che subirà dalla nuora. Non solo la ragazza ha sposato suo figlio nonostante lei si sia opposta con tutte le sue forze ma è pure rimasta incinta prima delle nozze. La marchesa se la prenderà con lei e Don Lorenzo le darà ragione. L’ex cameriera si sentirà in minoranza ma per fortuna, Curro e Leocadia le daranno il loro sostegno... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

