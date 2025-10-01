TGCom24
Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 6 al 10 ottobre 2025: Yildiz distrutta, Kemal sposa Zehra!
Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 6 al 10 ottobre 2025: Yildiz distrutta, Kemal sposa Zehra!

Francesca Simone

Scopriamo le Trame delle puntate della soap opera turca Forbidden Fruit che andranno in onda dal 6 al 10 ottobre 2025 su Canale 5. Ecco il riassunto di ciò che accadrà nei sorprendenti episodi della settimana prossima!

Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 6 al 10 ottobre 2025: Yildiz distrutta, Kemal sposa Zehra!

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di questa avvincente soap opera turca, Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà dal 6 al 10 ottobre 2025.

Lunedì 6 ottobre 2025

Nonostante lui sia sposato con Ender, Alihan e Zeynep continuano ad amarsi profondamente. Così, nel corso di una cena, la tensione esplode: la mora li prende di petto pubblicamente, creando un clima di forte imbarazzo. D'altra parte, benché il loro sia solo un matrimonio di facciata, Ender ha la pretesa che si mantengano le apparenze; così, sorprendendola insieme all'ex fidanzata, minaccia il marito. Alihan s'infervora e fa presente alla donna che non farà mai ciò che gli impone.

Martedì 7 ottobre 2025

Yildiz non ne può davvero più della vita coniugale con Halit, tanto che prende una drastica decisione: prepara le valige e se ne va. La bionda va a bussare alla porta di Kemal, anche per confessargli i suoi sentimenti, ma scopre che lui sta convolando a nozze con Zehra. I due stanno per sposarsi, però, nel momento del fatidico "sì", una telefonata interrompe la cerimonia: Erim ha avuto un brutto incidente ed ha investito una donna, che, a quanto pare, è morta.

Mercoledì 8 ottobre 2025

Nel corso di una festa aziendale viene organizzata una lotteria, e Dundar vince una cena con Zeynep. Quando lo viene a sapere, Alihan perde completamente le staffe. Allora, il giovane prova a dissuadere l'ex fidanzata dal frequentare il ragazzo; Zeynep, per fargli uno sgarro, accetta e si allontana insieme a Dundar. Nel mentre, in commissariato, Erim e la sua famiglia scoprono che la donna investita è ancora viva; nonostante ciò, il figlio di Halit ed Ender rischia grosso.

Giovedì 9 ottobre 2025

Yildiz è un'anima in pena: Kemal sposerà Zehra. La bionda si sta aprendo con Zeynep, la quale prova a consolarla. Dopodiché, Halit rivela a Yildiz che Kemal, dopo le nozze con Zehra, lo sosterrà contro Alihan ed Ender. L'imprenditore aggiunge anche che la data del matrimonio deve restare un segreto. Intanto, Osman, figlio della donna investita da Erim, pretende da Halit una cospicua somma di denaro per non denunciare il giovane. Hakan, invece, sta chiedendo a Caner d'informarlo su Zeynep e Dundar.

Venerdì 10 ottobre 2025

Zeynep sta confermando a Dundar l'invito a cena. Intanto, Ender fa una scoperta interessante: trova in bagno i farmaci di Alihan, quelli che utilizza per contrastare i suoi attacchi di panico. In un secondo momento, la mora s'incontra con Zerrin per tentare di convincerla a riprendere il controllo delle sue azioni e smetterla una volta per tutte di sostenere Halit.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su Canale 5.

Francesca Simone
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Soap e Gossip
