La Promessa Anticipazioni 10 ottobre 2025: Curro e Leocadia difendono Jana a spada tratta

Anticipazioni TV

Cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 10 ottobre 2025? Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rete4.

Cruz non riuscirà a trattenersi e insulterà pesantemente Jana. Nella puntata de La Promessa in onda il 10 ottobre 2025, alle ore 19.50 su Rete4, la marchesa non sopporterà l’ennesima beffa che subirà dalla nuora. Non solo la ragazza ha sposato suo figlio nonostante lei si sia opposta con tutte le sue forze ma è pure rimasta incinta prima delle nozze. La marchesa se la prenderà con lei e Don Lorenzo le darà ragione. L’ex cameriera si sentirà in minoranza ma per fortuna, Curro e Leocadia le daranno il loro sostegno. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 10 ottobre 2025: Cruz furiosa contro Jana

Cruz non riesce a sopportare Jana e tutto quello che la ragazza rappresenta. La marchesa è diventata una vera e propria furia contro di lei dopo aver scoperto che è incinta e che è rimasta tale prima delle nozze. Un affronto vero e proprio, che avrà terribili conseguenze. La nobile prenderà sempre più di mira sua nuora e Don Lorenzo le darà manforte, sempre convinto che il matrimonio tra il marchesino e un’umile cameriera non dovesse mai essere celebrato.

La Promessa Anticipazioni: Jana in difficoltà ma ora deve pensare al suo bambino

Jana è incinta e Manuel non potrebbe essere più felice di così. Il marchesino è contentissimo di diventare padre e non vede l’ora di vedere suo figlio, il frutto dell’amore con la donna della sua vita, che è riuscito a sposare nonostante tutto e tutti. I due ragazzi attendono con gioia l’arrivo del loro bambino e per questo non daranno peso al risentimento di Cruz e nemmeno alla grande preoccupazione, anche se per il momento abbastanza mascherata, di Don Alonso. Nonostante la loro serenità, Jana sarà soddisfatta di aver trovato due grandi alleati: Curro e Leocadia.

Leocadia e Curro difendono Jana, ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa

Cruz sparerà a zero contro Jana e stessa cosa farà Don Lorenzo, che darà ragione alla cognata. Curro prenderà le difese della ragazza, pronto a tutto per difendere sua sorella, tra l’altro ora incinta di suo nipote. Il suo intervento non infastidirà nessuno, visto che non sarà la prima volta che il ragazzo si schiera con l’ex cameriera mentre la marchesa e il Capitano non gradiranno l’intervento di Leocadia che, avendo avuto un figlio fuori dal matrimonio, si sentirà in dovere di spalleggiare Jana anche solo per dare fastidio alla sua nemica.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 5 all'11 ottobre 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica nell'access prime time di Rete 4.