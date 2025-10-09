TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | La forza di una donna | La forza di una donna Anticipazioni 10 ottobre 2025: Arif è scomparso. Che fine ha fatto?
Schede di riferimento
La forza di una donna
La forza di una donna
Anticipazioni TV

La forza di una donna Anticipazioni 10 ottobre 2025: Arif è scomparso. Che fine ha fatto?

Francesca Simone

Le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna, in onda domani 10 ottobre 2025 su Canale 5, ci svelano che Arif sembra essere scomparso nel nulla!

La forza di una donna Anticipazioni 10 ottobre 2025: Arif è scomparso. Che fine ha fatto?

Leggendo le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna, scopriamo che, nella puntata in onda il 10 ottobre 2025 attorno alle 16:10, Arif capisce che Cevat sta pedinando Bahar ed i piccoli Nisan e Doruk. In ansia per loro, il ragazzo mette in guardia l'amata. Dopodiché, Enver si reca al bar di Arif, ma non lo trova; inoltre, trova una traccia di sangue sul bancone. L'uomo allerta tutti gli altri, e Ceyda arriva ad ipotizzare che qualcuno potrebbe aver sequestrato il giovane!

La forza di una donna: Sarp in ansia per Bahar...

Sarp si è recato a casa di Bahar proprio per metterla in guardia: qualcuno - con cui c'era ben poco da scherzare - sta tenendo sotto stretta sorveglianza l'edificio in cui vive insieme ai loro figlioletti. Allarmato e convinto di dover fare qualcosa prima che fosse troppo tardi, il giovane è poi andato a chiedere aiuto a Munir, sperando che almeno lui potesse fare in modo che la prima moglie ed i piccoli Nisan e Doruk potessero dirsi al sicuro. Tuttavia, sembra proprio che nessuno possa proteggere Bahar ed i bambini: la persona che li ha presi di mira è molto potente, e spietata...

Arif nel mirino... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Arif e Ceyda hanno notato qualcosa che li ha messi in allarme. I due si sono resi conto che c'è un losco individuo che sembra stia tenendo d'occhio Bahar, Nisan e Doruk. Temendo che la loro amata amica potesse essere in pericolo, hanno provato a metterla in guardia, ma non hanno riscosso un grande successo. Ora, come se non bastasse, Arif si accorge che il temibile Cevat sta pedinando Bahar ed i bimbi, e la sua preoccupazione si fa ancora più forte. Al contempo, però, gli scagnozzi di Nezir si accorgono di lui, e capiscono di dover risolvere il problema il prima possibile...

Arif è scomparso, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 10 ottobre 2025 de La forza di una donna

Enver si sta recando al bar di Arif, e si stupisce molto nel notare che quest'ultimo non sia presente. La sua ansia cresce ancora di più nel momento in cui individua una traccia ematica sul bancone. Convinto che sia accaduto qualcosa di brutto ad Arif, il sarto lancia immediatamente l'allarme. Ceyda, sotto shock, inizia ad ipotizzare che il barista sia stato rapito da qualche brutto ceffo, dato che se ne sono stati avvisati diversi di recente nei paraggi. Allora, interviene Peyami, il quale organizza un gruppo armato per rintracciare - e nel caso - salvare Arif! Ma che cosa gli sarà accaduto realmente?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 6 all'11 ottobre 2025.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 16:10.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
La forza di una donna
La forza di una donna
Francesca Simone
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Soap e Gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Tina Cipollari consola Gemma Galgani...con un abbraccio!
news VIP Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Tina Cipollari consola Gemma Galgani...con un abbraccio!
La Promessa Anticipazioni 10 ottobre 2025: Curro e Leocadia difendono Jana a spada tratta
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 10 ottobre 2025: Curro e Leocadia difendono Jana a spada tratta
Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 10 ottobre 2025: Ciro è deluso, non può realizzare i suoi sogni!
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 10 ottobre 2025: Ciro è deluso, non può realizzare i suoi sogni!
Temptation Island, Lucia Ilardo fa una rivelazione su Rosario Guglielmi: ''L’ho bloccato''
news VIP Temptation Island, Lucia Ilardo fa una rivelazione su Rosario Guglielmi: ''L’ho bloccato''
Temptation Island, Alessia Sagripanti conferma la rottura con Mirco Rossi e svela: "È stato difficile"
news VIP Temptation Island, Alessia Sagripanti conferma la rottura con Mirco Rossi e svela: "È stato difficile"
Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli risponde alle polemiche: "Bonus lutto? Era solo onestà, non cinismo"
news VIP Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli risponde alle polemiche: "Bonus lutto? Era solo onestà, non cinismo"
Uomini e Donne, Sabrina Zago e Nicola: la love story continua anche lontano dalle telecamere
news VIP Uomini e Donne, Sabrina Zago e Nicola: la love story continua anche lontano dalle telecamere
Forbidden Fruit Anticipazioni 10 ottobre 2025: Alihan spalle al muro, Ender ha scoperto il suo segreto!
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni 10 ottobre 2025: Alihan spalle al muro, Ender ha scoperto il suo segreto!
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV