La forza di una donna Anticipazioni 10 ottobre 2025: Arif è scomparso. Che fine ha fatto?

Le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna, in onda domani 10 ottobre 2025 su Canale 5, ci svelano che Arif sembra essere scomparso nel nulla!

Leggendo le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna, scopriamo che, nella puntata in onda il 10 ottobre 2025 attorno alle 16:10, Arif capisce che Cevat sta pedinando Bahar ed i piccoli Nisan e Doruk. In ansia per loro, il ragazzo mette in guardia l'amata. Dopodiché, Enver si reca al bar di Arif, ma non lo trova; inoltre, trova una traccia di sangue sul bancone. L'uomo allerta tutti gli altri, e Ceyda arriva ad ipotizzare che qualcuno potrebbe aver sequestrato il giovane!

La forza di una donna: Sarp in ansia per Bahar...

Sarp si è recato a casa di Bahar proprio per metterla in guardia: qualcuno - con cui c'era ben poco da scherzare - sta tenendo sotto stretta sorveglianza l'edificio in cui vive insieme ai loro figlioletti. Allarmato e convinto di dover fare qualcosa prima che fosse troppo tardi, il giovane è poi andato a chiedere aiuto a Munir, sperando che almeno lui potesse fare in modo che la prima moglie ed i piccoli Nisan e Doruk potessero dirsi al sicuro. Tuttavia, sembra proprio che nessuno possa proteggere Bahar ed i bambini: la persona che li ha presi di mira è molto potente, e spietata...

Arif nel mirino... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Arif e Ceyda hanno notato qualcosa che li ha messi in allarme. I due si sono resi conto che c'è un losco individuo che sembra stia tenendo d'occhio Bahar, Nisan e Doruk. Temendo che la loro amata amica potesse essere in pericolo, hanno provato a metterla in guardia, ma non hanno riscosso un grande successo. Ora, come se non bastasse, Arif si accorge che il temibile Cevat sta pedinando Bahar ed i bimbi, e la sua preoccupazione si fa ancora più forte. Al contempo, però, gli scagnozzi di Nezir si accorgono di lui, e capiscono di dover risolvere il problema il prima possibile...

Arif è scomparso, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 10 ottobre 2025 de La forza di una donna

Enver si sta recando al bar di Arif, e si stupisce molto nel notare che quest'ultimo non sia presente. La sua ansia cresce ancora di più nel momento in cui individua una traccia ematica sul bancone. Convinto che sia accaduto qualcosa di brutto ad Arif, il sarto lancia immediatamente l'allarme. Ceyda, sotto shock, inizia ad ipotizzare che il barista sia stato rapito da qualche brutto ceffo, dato che se ne sono stati avvisati diversi di recente nei paraggi. Allora, interviene Peyami, il quale organizza un gruppo armato per rintracciare - e nel caso - salvare Arif! Ma che cosa gli sarà accaduto realmente?

La forza di una donna va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 16:10.