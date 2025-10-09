Beautiful Anticipazioni Puntata del 10 ottobre 2025: Hope sconvolge Deacon e Sheila, è la fine per loro?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 10 ottobre 2025. Le anticipazioni dell'episodio della Soap di Canale5 ci rivelano che

Per Deacon e Sheila si mette molto male ed è tutta “colpa” di Hope. Nella puntata di Beautiful in onda il 10 ottobre 2025, alle ore 13.45 su Canale5, la piccola Logan continuerà a sostenere che suo padre debba lasciare la Carter e lo pregherà di farlo il prima possibile. Lo Sharpe tenterà di convincere la figlia a lasciare che Sheila dimostri di essere cambiata e di non voler più il male della famiglia Forrester e pure la rossa cercherà di riconquistare la fiducia della biondina ma lei, certa che un’assassina come la rossa non possa aver redenzione e convinta di non volerla in famiglia, si rifiuterà anche solo di ascoltare queste parole. Intanto il dramma di Luna diventerà sempre più preoccupante e questo perché la verità non uscirà allo scoperto. Ma ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful: Hope vuole che Carter lasci Sheila

Le trame di Beautiful hanno abbracciato un nuovo tema, scottante. Era prevedibile che prima o poi Hope affrontasse suo padre e cercasse di convincerlo a lasciare Sheila, la nemica numero 1 della famiglia Forrester ma anche di Brooke. La ragazza, sistemate alcune faccende personali e ora più serena con Thomas e Steffy, ha raggiunto il suo papà a Il Giardino e lo ha supplicato di chiudere il suo rapporto con la Carter e di tenere la rossa lontana dalla loro famiglia. Preghiera che è stata ascoltata dalla stessa Sheila, che ha accusato il colpo ma non ha di certo potuto dare del tutto torto alla figlia del suo compagno.

Beautiful Anticipazioni 10 ottobre 2025: Deacon difende Sheila ma…

Sheila ha ascoltato tutto anche quello che Deacon ha subito detto a sua figlia, ovvero che è sicuro che la sua compagna sia cambiata. La Carter è intervenuta a supporto di questa tesi, pregando la piccola Logan di credere che stavolta le cose andranno diversamente. La rossa ha giurato e giurerà di essere una persona nuova e di non avere più intenzione di fare del male a nessuno, tantomeno ai Forrester ma anche di essersi pentita di aver seminato il panico per anni. Hope non riuscirà a crederle, non dopo aver visto – per anni – i suoi cari spaventati da lei e continuerà a pregare il padre di darci un taglio. Lo Sharpe barcollerà visibilmente e per Sheila sarà chiaro che ci sia una sola e unica soluzione.

Luna non dice la verità a RJ, non ora! Ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

Luna ha mandato nel panico RJ ma alla fine deciderà di non dirgli la verità su quanto successo. Il Forrester rimarrà con un punto di domanda in testa, certo che sia accaduto qualcosa di terribile alla sua amata e spaventato per questo. La giovane Nozawa tornerà a casa da sua madre e vi troverà Zende, in ansia sempre di più e terrorizzato dal fatto che la sua famiglia gli volti le spalle. Sia lui che Poppy saranno rincuorati dal fatto che Luna non ha trovato il coraggio di dire nulla, non ora e non dopo le parole d’amore e di rassicurazione che RJ le ha detto. Come potergli dire che lo ha tradito? Per il momento non può ma sino a quanto durerà questa bugia anzi questo non detto?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 6 all'11 ottobre 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì al sabato.