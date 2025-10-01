La Promessa Anticipazioni dal 5 all’11 ottobre 2025: Jana è incinta

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate La Promessa in arrivo su Rete4 nella quarta settimana di agosto 2025. Ecco le anticipazioni degli episodi della Soap in onda dal 5 all’11 ottobre 2025.

La Promessa continua ad appdal 5 all’11 ottobre 2025dal 28 settembre al 4 ottobre 2025 . Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap con le anticipazioni, puntata per puntata. Ricordiamo che l'appuntamento è dal lunedì alla domenica, alle ore 19.40 circa su Rete4.

La Promessa Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Soap dal 5 all’11 ottobre 2025

Domenica 5 ottobre 2025

Dopo aver scoperto che la stanza attuale della marchesa apparteneva ad Alonso, nasce un dubbio in Teresa, Vera, Lope e Marcelo che iniziano a sospettare che il marchese avesse avuto un’amante, forse addirittura un figlio segreto. Sorpresa per Manuel quando Jana gli rivela essere incinta.

Lunedì 6 ottobre 2025

Il matrimonio di Jana e Manuel ha delle ripercussioni sugli affari di famiglia. Alonso, infatti, subisce un duro colpo quando il signor Duran rifiuta di fare affari con lui, scandalizzato dal fatto che Manuel ha sposato una cameriera.

Martedì 7 ottobre 2025

Angela annuncia a sua madre che si è ritirata dagli studi perché crede che questi siano stati solo un pretesto per tenerla lontana da lei. Come reagirà sua madre alla notizia?

Mercoledì 8 ottobre 2025

Curro sembra interessato ad Angela e potrebbe volerla conoscere meglio. Lei, tuttavia, lei intuisce che il ragazzo guarda in modo particolare Martina e crede che tra loro ci sia un sentimento.

Giovedì 9 ottobre 2025

Cruz si arrabbia con Jana perché era incinta prima delle nozze. Lorenzo le dà ragione e anche Alonso è dalla sua parte, mentre Curro e Leocadia difendono la ragazza.

Venerdì 10 ottobre 2025

Durante la festa organizzata dai conti de Ballester, Curro nota Jacobo in compagnia di Martina, e la situazione si fa ancora più intricata.

Sabato 11 ottobre 2025

Curro potrebbe ritrovarsi da due fuochi. Da una parte, infatti, è interessato ad Angela mentre dall’altra il sentimento che nutre per Martina è innegabile. Jana, invece, è sorpresa dai rimproveri ricevuti e spera che almeno Manuel sia dalla sua parte.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete4.