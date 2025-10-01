TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | La Promessa | La Promessa Anticipazioni dal 5 all’11 ottobre 2025: Jana è incinta
Schede di riferimento
La Promessa
La Promessa
Anticipazioni TV

La Promessa Anticipazioni dal 5 all’11 ottobre 2025: Jana è incinta

Irene Sangermano
5

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate La Promessa in arrivo su Rete4 nella quarta settimana di agosto 2025. Ecco le anticipazioni degli episodi della Soap in onda dal 5 all’11 ottobre 2025.

La Promessa Anticipazioni dal 5 all’11 ottobre 2025: Jana è incinta

La Promessa continua ad appdal 5 all’11 ottobre 2025dal 28 settembre al 4 ottobre 2025 . Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap con le anticipazioni, puntata per puntata. Ricordiamo che l'appuntamento è dal lunedì alla domenica, alle ore 19.40 circa su Rete4.

La Promessa Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Soap dal 5 all’11 ottobre 2025

Domenica 5 ottobre 2025

Dopo aver scoperto che la stanza attuale della marchesa apparteneva ad Alonso, nasce un dubbio in Teresa, Vera, Lope e Marcelo che iniziano a sospettare che il marchese avesse avuto un’amante, forse addirittura un figlio segreto. Sorpresa per Manuel quando Jana gli rivela essere incinta.

Lunedì 6 ottobre 2025

Il matrimonio di Jana e Manuel ha delle ripercussioni sugli affari di famiglia. Alonso, infatti, subisce un duro colpo quando il signor Duran rifiuta di fare affari con lui, scandalizzato dal fatto che Manuel ha sposato una cameriera.

Martedì 7 ottobre 2025

Angela annuncia a sua madre che si è ritirata dagli studi perché crede che questi siano stati solo un pretesto per tenerla lontana da lei. Come reagirà sua madre alla notizia?

Mercoledì 8 ottobre 2025

Curro sembra interessato ad Angela e potrebbe volerla conoscere meglio. Lei, tuttavia, lei intuisce che il ragazzo guarda in modo particolare Martina e crede che tra loro ci sia un sentimento.

Giovedì 9 ottobre 2025

Cruz si arrabbia con Jana perché era incinta prima delle nozze. Lorenzo le dà ragione e anche Alonso è dalla sua parte, mentre Curro e Leocadia difendono la ragazza.

Venerdì 10 ottobre 2025

Durante la festa organizzata dai conti de Ballester, Curro nota Jacobo in compagnia di Martina, e la situazione si fa ancora più intricata.

Sabato 11 ottobre 2025

Curro potrebbe ritrovarsi da due fuochi. Da una parte, infatti, è interessato ad Angela mentre dall’altra il sentimento che nutre per Martina è innegabile. Jana, invece, è sorpresa dai rimproveri ricevuti e spera che almeno Manuel sia dalla sua parte.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete4.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
La Promessa
La Promessa
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gemma perde la testa, la dama scatenata contro Magda
news VIP Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gemma perde la testa, la dama scatenata contro Magda
Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 6 al 10 ottobre 2025: Philipp chiede ad Ana di sposarlo!
anticipazioni TV Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 6 al 10 ottobre 2025: Philipp chiede ad Ana di sposarlo!
La Promessa Anticipazioni 2 ottobre 2025: Che guaio per i Lujàn, qualcuno ha tradito Cruz e Alonso!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 2 ottobre 2025: Che guaio per i Lujàn, qualcuno ha tradito Cruz e Alonso!
Grande Fratello, George Leonard: "Oggi i concorrenti sanno già come muoversi, costruiscono alleanze, recitano"
news VIP Grande Fratello, George Leonard: "Oggi i concorrenti sanno già come muoversi, costruiscono alleanze, recitano"
La forza di una donna Anticipazioni 2 ottobre 2025: Arif preoccupato per Nisan!
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni 2 ottobre 2025: Arif preoccupato per Nisan!
Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 2 ottobre 2025: Tancredi fiuta le bugie, stanerà Marcello e Rosa?
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 2 ottobre 2025: Tancredi fiuta le bugie, stanerà Marcello e Rosa?
Giulia De Lellis vicina al parto, Tony Effe fa una richiesta all'ospedale
news VIP Giulia De Lellis vicina al parto, Tony Effe fa una richiesta all'ospedale
Uomini e Donne, Martina De Ioannon annuncia la rottura con Ciro Solimeno!
news VIP Uomini e Donne, Martina De Ioannon annuncia la rottura con Ciro Solimeno!
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV